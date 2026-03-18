Логистический гигант DP World продал свою долю в контейнерном терминале в порту "Южный" группе TIS

Глобальный логистический оператор DP World официально завершил выход с украинского рынка, продав свою долю в размере 51% в контейнерном терминале, расположенном в порту “Южный”. Покупателем актива выступила украинская группа TIS, которая в результате этой операции полностью восстановила контроль над терминалом, а также сопутствующий буксирный бизнес P&O Maritime Ukraine.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Latifundist.

Эта сделка стала финальным этапом пятилетнего партнерства между компаниями, которое началось еще до официального вхождения DP World в капитал терминала в июне 2020 года.

Представители DP World подтвердили, что продажа доли и связанного морского бизнеса полностью отвечает текущей региональной и глобальной стратегии развития компании. К моменту публикации все необходимые регуляторные разрешения для проведения транзакции были получены, а соглашение официально закрыто. Отмечается, что в группе TIS воздержались от комментариев по выкупу активов.

Несмотря на выход из конкретного актива в порту "Южный", DP World будет рассматривать возможности для реализации новых бизнес-проектов на украинском рынке в будущем.



О TIS

TIS (Транс Инвест Сервис) – крупнейший частный стивидорный оператор в Украине. Компания оперирует собственными грузовыми терминалами в Малом Аджалицком лимане, в акватории порта "Южный". Компанию основали Алексей Ставницер и Олег Кутателадзе в 1994 году на базе заброшенного строительства государственного предприятия "Лиман. В процессе развития компании часть государства была выкуплена.

В группу входят пять терминалов: "TIS-Зерно", "TIS-Минудобрения", "TIS-Руда", "TIS-Уголь" и "TIS-КТ". Компания владеет всей инфраструктурой терминалов и собственной железнодорожной станцией.

О DP World

DP World (Dubai Port World) – один из крупнейших мировых портовых операторов и логистических компаний со штаб-квартирой в Дубае (ОАЭ). Компания была основана в 2005 году, она специализируется на управлении морскими терминалами, контейнерных перевозках и зонах свободной торговли, оперируя 78 морскими терминалами по всему миру. Компания находится под управлением крупнейшего мирового инвестора Dubai World, принадлежащего правительству ОАЭ.

Напомним, в июле 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло DP World в перечень международных спонсоров войны. Причиной такого решения послужило то, что компания не только не прекратила вести бизнес с РФ, но и усилила сотрудничество с агрессором.