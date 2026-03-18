Логістичний гігант DP World продав свою частку в контейнерному терміналі у порту "Південний" групі TIS

DP World продав TIS частку в контейнерному терміналі / Фото: TIS / Вікіпедія

Глобальний логістичний оператор DP World офіційно завершив вихід з українського ринку, продавши свою частку в розмірі 51% у контейнерному терміналі, розташованому в порту “Південний”. Покупцем активу виступила українська група TIS, яка в результаті цієї операції повністю відновила контроль над терміналом, а також над супутнім буксирним бізнесом P&O Maritime Ukraine. 

Ця угода стала фінальним етапом п’ятирічного партнерства між компаніями, яке розпочалося ще до офіційного входження DP World у капітал термінала в червні 2020 року.

Представники DP World підтвердили, що продаж частки та пов’язаного морського бізнесу повністю відповідає поточній регіональній та глобальній стратегії розвитку компанії. На момент публікації всі необхідні регуляторні дозволи для проведення транзакції були отримані, а угоду офіційно закрито. Зазначається, що в групі TIS утрималися від коментарів щодо викупу активів.

Незважаючи на вихід із конкретного активу в порту "Південний", DP World розглядатиме можливості для реалізації нових бізнес-проєктів на українському ринку в майбутньому.

Про TIS

TIS (Транс Інвест Сервіс) — найбільший приватний стивідорний оператор в Україні. Компанія оперує власними вантажними терміналами в Малому Аджалицькому лимані, в акваторії порту "Південний". Компанію заснували Олексій Ставніцер та Олег Кутателадзе 1994 року на базі покинутого будівництва державного підприємства "Лиман. У процесі розвитку компанії частку держави було викуплено.

До групи входять п'ять терміналів: "TIS-Зерно", "TIS-Міндобрива", "TIS-Руда", "TIS-Вугілля" та "TIS-КТ". Компанія володіє всією інфраструктурою терміналів та власною залізничною станцією.

Про DP World

DP World (Dubai Port World) — один із найбільших світових портових операторів та логістичних компаній зі штаб-квартирою в Дубаї (ОАЕ). Компанія була заснована у 2005 році, вона спеціалізується на управлінні морськими терміналами, контейнерних перевезеннях та зонах вільної торгівлі, оперуючи 78 морськими терміналами по всьому світу. Компанія знаходиться під управлінням найбільшого світового інвестора Dubai World, що належить уряду ОАЕ.

Нагадаємо, у липні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло DP World до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною такого рішення послужило те, що компанія не лише не припинила вести бізнес з РФ, а й посилила співпрацю з агресором.

Автор:
Тетяна Ковальчук