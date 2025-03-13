L'Oréal успокоила украинских потребителей: из продаж изымается крем, присутствующий только на рынке США

L'Oréal SA отзывает все партии своего средства для лечения прыщей Effaclar Duo в США из-за опасений, что кремы загрязнены бензолом, сообщил недавно Bloomberg.

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Речь идет о партии крема La Roche-Posay Effaclar Duo Acne Spot Treatment с бензоил пероксидом, который продается на рынке США. На рынке Украины и Европы этот крем не представлен.

Бензоил пероксид (Benzoyl Peroxide) используется в косметических средствах по уходу за проблемной кожей, в частности при лечении акне. В компании уверяют, что данный ингредиент представлен в косметических средствах только на рынке США. Для рынка Европы (в том числе для Украины) ингредиент не используется в косметических средствах.

L'Oréal SA уточняет, что тестирование выявило незначительные следы бензола только в одной партии продукта, которые не могут нанести вред здоровью.

"В тесном сотрудничестве с FDA (Food and Drug Administration — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США)), мы решили заблаговременно изъять партию крема с текущей формулой La Roche-Posay Effaclar Duo Acne Spot Treatment", — говорится в рознице.

И хотя содержание ингредиента и его количество в продукте не может нанести вред здоровью, было принято решение проактивно изъять из продажи продукцию, оставшуюся в ограниченном количестве на рынке США.

«Мы стремимся предоставлять качественную и безопасную косметическую продукцию всем потребителям и партнерам. Чтобы обеспечить безопасность нашей продукции, мы проводим углубленный процесс оценки, который начинается на самых ранних стадиях концепции продукта и продолжается после того, как продукты были выпущены на рынок».