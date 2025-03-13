L’Oréal заспокоїла українських споживачів: з продажів вилучається крем, присутній лише на ринку США

L’Oréal SA відкликає всі партії свого засобу для лікування прищів Effaclar Duo у США через побоювання, що креми забруднені бензолом, повідомив нещодавно Bloomberg.

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Мова про партію крему La Roche-Posay Effaclar Duo Acne Spot Treatment з бензоїл пероксидом, який продається на ринку США. На ринку України та Європи цей крем не представлений.

Бензоїл пероксид (Benzoyl Peroxide) використовується в косметичних засобах для догляду за проблемною шкірою, зокрема при лікуванні акне. В компанії запевняють, що даний інгредієнт представлений в косметичних засобах лише на ринку США. Для ринку Європи ( в тому числі для України) інгредієнт не використовується в косметичних засобах.

L’Oréal SA уточнює, що тестування виявило незначні сліди бензолу лише в одній партії продукту, які не можуть спричинити шкоди для здоров'я.

«У тісній співпраці з FDA (Food and Drug Administration – Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США)), ми вирішили завчасно вилучити партію крему з поточною формулою La Roche-Posay Effaclar Duo Acne Spot Treatment, що залишилася у роздрібних продавців», — йдеться в заяві L’Oréal SA для Bloomberg.

І хоча вміст інгредієнту та його кількість в продукті не може спричинити шкоди для здоров'я, було прийнято рішення проактивно вилучити з продажу продукцію, що залишилася в обмеженій кількості на ринку США.

«Ми прагнемо надавати якісну та безпечну косметичну продукцію всім нашим споживачам та партнерам. Щоб гарантувати безпеку нашої продукції, ми проводимо поглиблений процес оцінки, який починається на самих ранніх стадіях концепції продукту і продовжується після того, як продукти були випущені на ринок».