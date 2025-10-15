Запланована подія 2

Львов и IFC подписали соглашение для привлечения грантов на медицинский проект

Садовый
Львов заключил соглашение с IFC. Фото. Садовый / Львовский городской совет

Львов подписал соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC), частью группы Всемирного банка для реализации нового хирургического комплекса в экосистеме Unbroken.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение городского головы Андрея Садового.

IFC поможет Львову построить хирургический корпус

IFC будет помогать в подготовке проекта государственно-частного партнерства и привлечении до 50% инвестиций в виде грантов от международных доноров.

"После года перерывы снова ездим по Вашингтону, говорим, убеждаем, подписываем. И уже есть результаты", - написал Садовый.

За архитектурный проект отвечает команда во главе с японским архитектором Шигером Баном, известным в мире как мастер современной архитектуры.

Новый хирургический корпус станет не только медицинским объектом, но и архитектурным памятником ХХ века.

О центре Unbroken

Национальный реабилитационный центр Unbroken — крупнейшее медицинское пространство в Украине, где защитники и гражданские, взрослые и дети, пострадавшие от войны, проходят полный цикл лечения: от экстренной помощи до протезирования и психологической реабилитации. С начала полномасштабного вторжения здесь спасли более 20 000 раненых украинцев, в том числе 360 детей.

Среди направлений работы центра – реконструктивная хирургия, ортопедия и протезирование. Пациентам не только устанавливают протезы, но и производят их на месте. Вся медицинская помощь предоставляется бесплатно. Кроме того, в центре проводят физическую, психологическую и психосоциальную реабилитацию.

При восстановлении пациенты могут проживать вместе с родными в социальном жилье, обустроенном с учетом потребностей тяжелораненых защитников, что помогает им адаптироваться к жизни после травмы.

Unbroken работает на базе Первого медобъединения Львова – крупнейшего медицинского учреждения в Украине.

Автор:
Ольга Опенько