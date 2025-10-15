- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Львів та IFC підписали угоду для залучення грантів на медичний проєкт
Львів підписав угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), частиною групи Світового банку, для реалізації нового хірургічного комплексу в екосистемі Unbroken.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Андрія Садового.
IFC допоможе Львову побудувати хірургічний корпус
IFC допомагатиме у підготовці проєкту державно-приватного партнерства та залученні до 50% інвестицій у вигляді грантів від міжнародних донорів.
"Після року перерви знову їздимо по Вашингтону, говоримо, переконуємо, підписуємо. І вже маємо результати", - написав Садовий.
За архітектурний проєкт відповідає команда на чолі з японським архітектором Шигеру Баном, відомим у світі як майстер сучасної архітектури.
Новий хірургічний корпус стане не лише медичним об’єктом, а й архітектурною пам’яткою сучасності.
Про центр Unbroken
Національний реабілітаційний центр Unbroken — найбільший медичний простір в Україні, де захисники та цивільні, дорослі й діти, постраждалі від війни, проходять повний цикл лікування: від екстреної допомоги до протезування та психологічної реабілітації. Від початку повномасштабного вторгнення тут врятували понад 20 000 поранених українців, серед яких 360 дітей.
Серед напрямків роботи центру — реконструктивна хірургія, ортопедія та протезування. Пацієнтам не лише встановлюють протези, а й виготовляють їх на місці. Вся медична допомога надається безоплатно. Крім того, у центрі проводять фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію.
Під час відновлення пацієнти можуть проживати разом із рідними в соціальному житлі, облаштованому з урахуванням потреб важкопоранених захисників, що допомагає їм адаптуватися до життя після травми.
Unbroken працює на базі Першого медоб’єднання Львова — найбільшої медичної установи в Україні.