Львів та IFC підписали угоду для залучення грантів на медичний проєкт

Львів підписав угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), частиною групи Світового банку, для реалізації нового хірургічного комплексу в екосистемі Unbroken.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Андрія Садового.

IFC допоможе Львову побудувати хірургічний корпус

IFC допомагатиме у підготовці проєкту державно-приватного партнерства та залученні до 50% інвестицій у вигляді грантів від міжнародних донорів.

"Після року перерви знову їздимо по Вашингтону, говоримо, переконуємо, підписуємо. І вже маємо результати", - написав Садовий.

За архітектурний проєкт відповідає команда на чолі з японським архітектором Шигеру Баном, відомим у світі як майстер сучасної архітектури.

Новий хірургічний корпус стане не лише медичним об’єктом, а й архітектурною пам’яткою сучасності.

Про центр Unbroken

Національний реабілітаційний центр Unbroken — найбільший медичний простір в Україні, де захисники та цивільні, дорослі й діти, постраждалі від війни, проходять повний цикл лікування: від екстреної допомоги до протезування та психологічної реабілітації. Від початку повномасштабного вторгнення тут врятували понад 20 000 поранених українців, серед яких 360 дітей.

Серед напрямків роботи центру — реконструктивна хірургія, ортопедія та протезування. Пацієнтам не лише встановлюють протези, а й виготовляють їх на місці. Вся медична допомога надається безоплатно. Крім того, у центрі проводять фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію.

Під час відновлення пацієнти можуть проживати разом із рідними в соціальному житлі, облаштованому з урахуванням потреб важкопоранених захисників, що допомагає їм адаптуватися до життя після травми.

Unbroken працює на базі Першого медоб’єднання Львова — найбільшої медичної установи в Україні.