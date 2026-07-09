Львовский IT Кластер назначил нового CEO после скандала с предыдущим: что известно

Наблюдательный совет Львовского IТ Кластера назначил новым CEO Михаила Лемака – ветерана войны с более чем 20-летним опытом работы в частном, общественном и государственном секторах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Львовский IТ Кластер.

Отмечается, что на должность руководителя Львовского IТ-кластера претендовали более 20 кандидатов. Отбор проходил в три этапа: участников оценивали по управленческому опыту, профессиональным компетенциям, видению развития организации и соответствию ценностям Кластера.

Что известно о новом руководителе

Михаил Лемак более 20 лет работал в частном, общественном и государственном секторах. У него есть опыт управления проектами в сфере креативных индустрий, медиа и городских инноваций, а также был вовлечен в стратегические проекты развития Львова.

После начала полномасштабного вторжения Михаил Лемак присоединился к Силам обороны Украины. Также он работал в органах публичного управления в зоне боевых действий, где отвечал за цифровизацию.

Во Львовском IТ Кластере отметили, что избрали Михаила Лемака из-за его опыта стратегического управления, работы с командами во время изменений и понимания инновационной среды.

8 июля новый CEO уже приступил к исполнению обязанностей и представил компаниям-участникам свое видение дальнейшего развития Львовского IТ-кластера.

Смена CEO произошла из-за скандала

В мае 2026 года наблюдательный совет Львовского IТ Кластера отстранил многолетнего CEO организации Степана Веселовского, возглавлявшего Кластер с 2013 года, из-за подозрений в злоупотреблении полномочиями.

В ответ на это решение команда ассоциации сообщила об увольнении.

Причиной отстранения стало передача прав на часть торговых марок организации без согласования с наблюдательным советом. Речь шла о брендах IT Arena, IT Research, IT Research Salary Report и IT Meets, права на которые в сентябре 2025 года Веселовский передал своему заместителю Юрию Огоновскому.

В набсовете заявили о намерении провести аудит деятельности предыдущего руководства и вернуть торговые марки в правовой плоскости.

Что известно о кластере

Lviv IT Cluster – крупнейшая в Украине бизнес-ассоциация технологических компаний, основанная в 2011 году ведущими фирмами SoftServe, ELEKS и N-iX. В ее состав входят более 300 компаний и более 100 000 специалистов.

Кластер работает над развитием IT-инфраструктуры и образования, продвижением IT-бизнеса и поддержкой Вооруженных сил Украины через проекты Victory Projects.

Организация занимается модернизацией учебных программ в вузах, реализацией школьных инициатив и профессионально-технической подготовки специалистов, проводит масштабную техническую конференцию IT Arena и профессиональные события IT Meets.

Lviv IT Cluster осуществляет аналитические исследования IT-отрасли в рамках проекта IT Research Ukraine, развивает инфраструктуру Львова, оказывает правовую поддержку и реализует программу лояльности IT Club Loyalty.

С 2022 года организация реализует Victory Projects, направляя средства на военную технику и медицинские центры. Руководство организации осуществляет исполнительный директор, а коллегиальным органом является Наблюдательный совет, в который входят представители участников, учредителей и власти.