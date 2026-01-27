СЕО Lviv IT Cluster отстранен из-за корпоративного конфликта: что известно

Исполнительный директор Lviv IT Cluster Степан Веселовский отстранен от исполнения обязанностей по решению председателя Наблюдательного совета Святослава Кавецкого. Причиной послужило подозрение в злоупотреблении полномочиями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает DOU со ссылкой на источник в Lviv IT Cluster.

СЕО Lviv IT Cluster отстранен

Основанием для отстранения Степана Веселовского стали подозрения в злоупотреблении полномочиями. В сентябре 2025 года он передал права на часть торговых марок Lviv IT Cluster своему заместителю Юрию Огоновскому без согласования с Наблюдательным советом. Речь идет, в частности, о брендах IT Arena, IT Research, IT Research Salary Report и IT Meets.

При этом Веселовский и Огоновский зарегистрировали ряд новых юридических лиц. Веселовский основал Общественный союз "Юнион Ван", ООО "СВес ТЭК" и ООО "СВ Консалтинг", тогда как Огоновский зарегистрировал ООО "ЮО ТЭК", ООО "Саммит Консалтинг" и ООО "ЮО Консалтинг".

Степан Веселовский сообщил, что решение Наблюдательного совета стало для него неожиданностью и не планирует возвращаться к обязанностям руководителя. Он отметил, что встреча для дальнейшего обсуждения должна была состояться на этой неделе, однако не произошло. По его словам, вопрос по всем торговым маркам был решен еще несколько месяцев назад, и Наблюдательный совет был проинформирован об этом. Он добавил, что торговые марки принадлежат Ассоциации "Львовский кластер информационных технологий и бизнес-услуг".

Что дальше с Lviv IT Cluster

Набсовет анонсировал проведение комплексного аудита деятельности исполнительного директора и управленческой команды. На время отстранения от обязанности Степана Веселовского временно исполняет председатель Наблюдательного совета Святослав Кавецкий. По его словам, Кластер намерен в правовом поле вернуть контроль над торговыми марками.

В ближайшее время созовут Общее собрание для принятия окончательного решения о возможном увольнении Веселовского.

Команда покидает Кластер

Сразу после отстранения исполнительного директора команда Lviv IT Cluster, насчитывающая около 60 человек, объявила о выходе из организации. Они оставляют все текущие проекты, товарные знаки и другие активы, принадлежащие Кластеру. Веселовский отметил, что решение команды покинуть Кластер стало реакцией на последние действия Наблюдательного совета.

Будущее ИТ Арены

Команда подчеркнула, что проект IT Arena принадлежит коллективу Кластера, развивавшему его в течение 13 лет под руководством Веселовского. Они заверили, что конференция состоится в планируемые даты во Львове и Варшаве.

По информации DOU, Степан Веселовский планирует создать собственную компанию и проводить IT Arena отдельно от Lviv IT Cluster. Наблюдательный совет Кластера, в свою очередь, намерен вернуть торговую марку IT Arena под контроль организации.

Что известно о кластере

Lviv IT Cluster – крупнейшая в Украине бизнес-ассоциация технологических компаний, основанная в 2011 году ведущими фирмами SoftServe, ELEKS и N-iX. В ее состав входят более 300 компаний и более 100 000 специалистов.

Кластер работает над развитием IT-инфраструктуры и образования, продвижением IT-бизнеса и поддержкой Вооруженных сил Украины через проекты Victory Projects.

Организация занимается модернизацией учебных программ в вузах, реализацией школьных инициатив и профессионально-технической подготовки специалистов, проводит масштабную техническую конференцию IT Arena и профессиональные события IT Meets.

Lviv IT Cluster осуществляет аналитические исследования IT-отрасли в рамках проекта IT Research Ukraine, развивает инфраструктуру Львова, оказывает правовую поддержку и реализует программу лояльности IT Club Loyalty.

С 2022 года организация реализует Victory Projects, направляя средства на военную технику и медицинские центры. Руководство организации осуществляет исполнительный директор, а коллегиальным органом является Наблюдательный совет, в который входят представители участников, учредителей и власти.