СЕО Lviv IT Cluster відсторонений через корпоративний конфлікт: що відомо

Виконавчого директора Lviv IT Cluster Степана Веселовського відсторонено від виконання обов’язків за рішенням голови Наглядової ради Святослава Кавецького. Причиною стала підозра у зловживанні повноваженнями.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє DOU з посиланням на джерело у Lviv IT Cluster.

СЕО Lviv IT Cluster відсторонений

Підставою для відсторонення Степана Веселовського стали підозри у зловживанні повноваженнями. У вересні 2025 року він передав права на частину торговельних марок Lviv IT Cluster своєму заступнику Юрію Огоновському без погодження з Наглядовою радою. Йдеться, зокрема, про бренди IT Arena, IT Research, IT Research Salary Report та IT Meets.

Разом із цим Веселовський та Огоновський зареєстрували низку нових юридичних осіб. Веселовський заснував Громадську спілку "Юніон Ван", ТОВ "СВес ТЕК" та ТОВ "СВ Консалтинг", тоді як Огоновський зареєстрував ТОВ "ЮО ТЕК", ТОВ "Саміт Консалтинг" та ТОВ "ЮО Консалтинг.

Степан Веселовський повідомив, що рішення Наглядової ради стало для нього несподіванкою і він не планує повертатися до обов’язків керівника. Він зазначив, що зустріч для подальшого обговорення мала відбутися цього тижня, однак цього не сталося. За його словами, питання щодо всіх торговельних марок було вирішене ще кілька місяців тому, і Наглядова рада була поінформована про це. Він додав, що торговельні марки належать Асоціації "Львівський Кластер Інформаційних Технологій та Бізнес-Послуг".

Що далі з Lviv IT Cluster

Наглядова рада анонсувала проведення комплексного аудиту діяльності виконавчого директора та управлінської команди. На час відсторонення обов’язки Степана Веселовського тимчасово виконує голова Наглядової ради Святослав Кавецький. За його словами, Кластер планує у правовому полі повернути контроль над торговельними марками.

Найближчим часом скличуть Загальні збори для ухвалення остаточного рішення щодо можливого звільнення Веселовського.

Команда залишає Кластер

Одразу після відсторонення виконавчого директора команда Lviv IT Cluster, що налічує близько 60 людей, оголосила про вихід з організації. Вони залишають усі поточні проєкти, торговельні марки та інші активи, які належать Кластеру. Веселовський зазначив, що рішення команди залишити Кластер стало реакцією на останні дії Наглядової ради.

Майбутнє ІТ Арени

Команда підкреслила, що проєкт IT Arena належить колективу Кластера, який розвивав його протягом 13 років під керівництвом Веселовського. Вони запевнили, що конференція відбудеться у заплановані дати у Львові та Варшаві.

Водночас, за інформацією DOU, Степан Веселовський планує створити власну компанію та проводити IT Arena окремо від Lviv IT Cluster. Наглядова рада Кластера, у свою чергу, має намір повернути торговельну марку IT Arena під контроль організації.

Що відомо про кластер

Lviv IT Cluster - найбільша в Україні бізнес-асоціація технологічних компаній, заснована у 2011 році провідними фірмами SoftServe, ELEKS та N-iX. До її складу входять понад 300 компаній та понад 100 000 спеціалістів.

Кластер працює над розвитком IT-інфраструктури та освіти, промоцією IT-бізнесу та підтримкою Збройних Сил України через проєкти Victory Projects.

Організація займається модернізацією навчальних програм у вишах, реалізацією шкільних ініціатив та професійно-технічної підготовки фахівців, а також проводить масштабну технічну конференцію IT Arena та професійні події IT Meets.

Lviv IT Cluster здійснює аналітичні дослідження IT-галузі в рамках проєкту IT Research Ukraine, розвиває інфраструктуру Львова, надає правову підтримку та реалізує програму лояльності IT Club Loyalty.

З 2022 року організація реалізує Victory Projects, спрямовуючи кошти на військову техніку та медичні центри. Керівництво організації здійснює виконавчий директор, а колегіальним органом є Наглядова рада, до якої входять представники учасників, засновників та влади.