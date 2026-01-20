Торік ІТ-сфера збільшила сплату податків до зведеного бюджету на 34% – Карнаух

За підсумками 2025 року платники податків у сфері ІТ збільшили відрахування до бюджету на 34% порівняно з попереднім роком. Загальна сума надходжень сягнула 43,4 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

"І це не лише про розвиток галузі, а і про відповідальне ставлення бізнесу до сплати податків, особливо в умовах війни", — наголосила вона.

Особливу роль відіграв правовий режим Дія.City: його резиденти забезпечили 33,5 млрд грн, що майже вдвічі перевищує показники 2024 року.

Діалог з бізнесом

Днями команда ДПС зустрілася з Diia.City Union — спілкою, що об'єднує понад 300 провідних компаній. Розмова видалася відвертою та торкнулася найбільш гострих питань, які сьогодні турбують технологічну спільноту.

Леся Карнаух поділилася деталями обговорення: "Відверто обговорили виклики, які сьогодні стоять перед бізнесом… Наповнення бюджету, податкові перевірки, запровадження Е-аудиту, можливі законодавчі зміни у сфері адміністрування податків, можливе впровадження ПДВ для ФОПів. Це лише деякі з питань, які сьогодні турбують бізнес".

Пріоритети ДПС

Одним із пріоритетів податкової служби на 2026 рік є вдосконалення Електронного кабінету платника. Учасники зустрічі домовилися залучити фахівців з ІТ-сектору для його модернізації. Мета амбітна — зробити сервіс максимально зручним, інтуїтивно зрозумілим та автоматизованим, щоб мінімізувати бюрократію.

Запровадження Е-аудиту також стало темою для дискусій. Це дозволить проводити перевірки дистанційно та більш оперативно, що є вимогою часу для цифрової економіки.

"Ми завжди відкриті до діалогу й спільної роботи. Бо лише співпраця дає реальні результати для країни", — резюмувала Леся Карнаух.

Нагадаємо, у 2025 році лідерами зі сплати податків у 2025 році стали переробна промисловість та торгівля. Саме ці дві галузі забезпечили понад третину всіх податкових надходжень.