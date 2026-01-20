В прошлом году ИТ-сфера увеличила уплату налогов в сводный бюджет на 34% – Карнаух

По итогам 2025 года налогоплательщики в сфере ИТ увеличили отчисления в бюджет на 34% по сравнению с предыдущим годом. Общая сумма поступлений составила 43,4 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

"И это не только об развитии отрасли, но и об ответственном отношении бизнеса к уплате налогов, особенно в условиях войны", - подчеркнула она.

Особую роль сыграл правовой режим Действие. Его резиденты обеспечили 33,5 млрд грн, что почти вдвое превышает показатели 2024 года.

Диалог с бизнесом

На днях команда ДПС встретилась с Diia.City Union – союзом, объединяющим более 300 ведущих компаний. Разговор показался откровенным и затронул наиболее острые вопросы, которые сегодня беспокоят технологическое сообщество.

Леся Карнаух поделилась деталями обсуждения: "Откровенно обсудили вызовы, которые сегодня стоят перед бизнесом… Наполнение бюджета, налоговые проверки, введение Е-аудита, возможные законодательные изменения в сфере администрирования налогов, возможно внедрение НДС для ФЛП. Это лишь некоторые из вопросов, которые сегодня беспокоят бизнес".

Приоритеты ДПС

Одним из приоритетов налоговой службы на 2026 год является усовершенствование Электронного кабинета плательщика. Участники встречи договорились привлечь специалистов по ИТ-сектору для его модернизации. Цель амбициозная – сделать сервис максимально удобным, интуитивно понятным и автоматизированным, чтобы минимизировать бюрократию.

Введение Е-аудита стало темой для дискуссий. Это позволит проводить проверки дистанционно и оперативно, что является требованием времени для цифровой экономики.

"Мы всегда открыты к диалогу и совместной работе. Потому что только сотрудничество дает реальные результаты для страны", — резюмировала Леся Карнаух.

Напомним, в 2025 году лидерами по уплате налогов в 2025 году стали перерабатывающая промышленность и торговля. Именно эти две отрасли обеспечили более трети всех налоговых поступлений.