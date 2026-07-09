Львівський IT Кластер призначив нового CEO після скандалу з попереднім: що відомо

Наглядова рада Львівського ІТ Кластера призначила новим CEO Михайла Лемака – ветерана війни з понад 20-річним досвідом роботи у приватному, громадському та державному секторах.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Львівський ІТ Кластер.

Зазначається, що на посаду керівника Львівського ІТ Кластера претендували понад 20 кандидатів. Відбір відбувався у три етапи: учасників оцінювали за управлінським досвідом, професійними компетенціями, баченням розвитку організації та відповідністю цінностям Кластера.

Що відомо про нового керівника

Михайло Лемак понад 20 років працював у приватному, громадському та державному секторах. Він має досвід управління проєктами у сфері креативних індустрій, медіа та міських інновацій, а також був залучений до стратегічних проєктів розвитку Львова.

Після початку повномасштабного вторгнення Михайло Лемак приєднався до Сил оборони України. Також він працював в органах публічного врядування у зоні бойових дій, де відповідав за цифровізацію.

У Львівському ІТ Кластері зауважили, що обрали Михайла Лемака через його досвід стратегічного управління, роботи з командами під час змін та розуміння інноваційного середовища.

8 липня новий CEO вже приступив до виконання обов'язків та представив компаніям-учасницям своє бачення подальшого розвитку Львівського ІТ Кластера.

Зміна CEO відбулася через скандал

У травні 2026 року наглядова рада Львівського ІТ Кластера відсторонила багаторічного CEO організації Степана Веселовського, який очолював Кластер з 2013 року, через підозри у зловживанні повноваженнями.

У відповідь на це рішення команда асоціації повідомила про звільнення.

Причиною відсторонення стало передання прав на частину торговельних марок організації без погодження з наглядовою радою. Зокрема, йшлося про бренди IT Arena, IT Research, IT Research Salary Report та IT Meets, права на які у вересні 2025 року Веселовський передав своєму заступнику Юрію Огоновському.

У наглядовій раді заявили про намір провести аудит діяльності попереднього керівництва та повернути торговельні марки у правовій площині.

Що відомо про кластер

Lviv IT Cluster - найбільша в Україні бізнес-асоціація технологічних компаній, заснована у 2011 році провідними фірмами SoftServe, ELEKS та N-iX. До її складу входять понад 300 компаній та понад 100 000 спеціалістів.

Кластер працює над розвитком IT-інфраструктури та освіти, промоцією IT-бізнесу та підтримкою Збройних Сил України через проєкти Victory Projects.

Організація займається модернізацією навчальних програм у вишах, реалізацією шкільних ініціатив та професійно-технічної підготовки фахівців, а також проводить масштабну технічну конференцію IT Arena та професійні події IT Meets.

Lviv IT Cluster здійснює аналітичні дослідження IT-галузі в рамках проєкту IT Research Ukraine, розвиває інфраструктуру Львова, надає правову підтримку та реалізує програму лояльності IT Club Loyalty.

З 2022 року організація реалізує Victory Projects, спрямовуючи кошти на військову техніку та медичні центри. Керівництво організації здійснює виконавчий директор, а колегіальним органом є Наглядова рада, до якої входять представники учасників, засновників та влади.