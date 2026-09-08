Maersk прекращает работу с терминалом в Борисполе

Компания "Maersk Украина" прекращает сотрудничество с терминалом в городе Борисполь Киевской области, оператором которого является "Bit Vantage LLC".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление компании.

В Maersk отметили, что решение принято по операционным причинам. Клиентам, чьи импортные грузы еще не прибыли на локацию, находятся в пути или только планируются к отправке, советуют обратиться к представителям интермодального отдела компании для получения дальнейших инструкций.

Перевозчик также извинился за временные неудобства. Дополнительных разъяснений по поводу конкретных оснований прекращения работы или альтернативных схем обслуживания грузов компания не предоставила.

Напомним, ранее сообщалось, что Maersk временно остановила работу из-за Черноморска. Компания поставила на паузу сервис через Черноморский рыбный порт из-за текущих операционных трудностей и перенаправила импортные грузы в румынский порт Констанца.

Впоследствии Maersk запустила временный железнодорожный сервис между Украиной и Румынией. Оператор контейнерных перевозок организовал сообщение между портом Констанца и украинскими внутренними терминалами из-за осложненной логистической ситуации в портах Одесской области.