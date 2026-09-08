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Maersk припиняє роботу з терміналом у Борисполі

контейнери
Maersk припиняє роботу з терміналом у Борисполі / Вікіпедія

Компанія "Maersk Україна" припиняє співпрацю з терміналом у місті Бориспіль Київської області, оператором якого є “Bit Vantage LLC".

Про це повідомляє Dilo із посиланням на заяву компанії.

У Maersk зазначили, що рішення ухвалене з операційних причин. Клієнтам, чиї імпортні вантажі ще не прибули на локацію, перебувають у дорозі або тільки плануються до відправлення, радять звернутися до представників інтермодального відділу компанії для отримання подальших інструкцій.

Перевізник також перепросив за тимчасові незручності. Додаткових роз'яснень щодо конкретних підстав припинення роботи чи альтернативних схем обслуговування вантажів компанія не надала.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Maersk тимчасово зупинила роботу через Чорноморськ. Компанія поставила на паузу сервіс через Чорноморський рибний порт через поточні операційні труднощі та перенаправила імпортні вантажі до румунського порту Констанца.

Згодом Maersk запустила тимчасовий залізничний сервіс між Україною та Румунією. Оператор контейнерних перевезень організував сполучення між портом Констанца та українськими внутрішніми терміналами через ускладнену логістичну ситуацію в портах Одеської області.

Автор:
Максим Кольц

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