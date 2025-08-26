Малайзия запускает Ryt Bank – свой первый банк на основе ИИ

Искусственный интеллект постепенно меняет работу банков. Технология может обрабатывать огромные объемы данных, оценивать риски и выполнять рутинные задачи на скорости, недоступной людям. Теперь Малайзия вошла в эту сферу с запуском Ryt Bank – первого банка страны, работающего на основе ИИ.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение AI News.

Новый проект, возглавляемый YTL Group в партнерстве с Sea Limited, стартует накануне Merdeka – национального праздника независимости Малайзии, который отмечается 31 августа.

"Ryt Bank демонстрирует, что прорывные инновации можно представить, создать и возглавить прямо здесь, в Малайзии, – сказал Дато Сери Йо Сок Хонг, управляющий директор YTL Power International. – Сочетая местный ИИ с ценностями и разнообразием нашего народа, мы создали банк, который малайзийцы могут по праву назвать своим – банк, говорящий на наших языках, понимающий нашу культуру и устанавливающий новый стандарт того, каким должно быть банковское обслуживание".

Ryt Bank разработан для работы на языках, которыми чаще всего пользуются малайзийцы. Его приложение уже доступно на малазийском (Bahasa Malaysia) и английском, а поддержка мандаринского языка появится в следующем месяце (сентябрь 2025 года). Обеспечивая многоязычный доступ, банк стремится сделать финансовые услуги более инклюзивными и удобными для разных сообществ.

Сердцем банка на основе ИИ является Ryt AI – цифровой ассистент, работающий на ILMU, первой малайзийской локально разработанной большой языковой модели. Ryt AI может понимать естественный разговор – малайзийский, английский или их комбинацию – и мгновенно выполнять запросы. Ассистент ИИ может читать и оплачивать счета, отслеживать расходы и на простом языке объяснять финансовые основы. Идея заключается в сочетании удобства с культурной близостью, сохраняя корпоративный уровень безопасности.

Ryt Bank создан для того, чтобы объединить разные финансовые потребности на одной платформе. Клиенты могут использовать приложение для сбережений, расходов, ссуд и оплаты счетов, а Ryt AI делает процесс более разговорным и персонализированным. Пользователи могут посылать деньги или оплачивать счета через текстовый чат, с поддержкой DuitNow и JomPAY, фотографировать и загружать счета или квитанции для мгновенной оплаты, а также получать доступ к пособиям и простым финансовым объяснениям при пользовании банком. Все действия зашифрованы и проверяются для безопасности, а новые пользователи могут получить небольшое вознаграждение до RM5 (Ringgit Malaysia – официальная валюта Малайзии, RM5 = более чем 1 доллар США) при работе с Ryt AI.

Клиенты могут получать до 4% годовых, начисляемых ежедневно и снимать средства в любое время без ограничений. Через Ryt PayLater доступен мгновенный кредит до RM1499 ($355) с 0% процентов при погашении в течение месяца, без штрафов за просрочку и без бумажных проволочек, а также возможность получать кэшбэк при оплате через DuitNow QR и дополнительные бонусы с выбранными партнерами. С помощью Ryt Card пользователи могут переключаться между дебетовой и кредитной картой прямо в приложении. Карта принимается по всему миру через Visa, без комиссий за международные операции и банкоматы в Малайзии, с кэшбэком за расходы и партнерскими предложениями, например, ваучеры Shopee и скидки на питание в YTL Hotels.

Банк на основе искусственного интеллекта лицензируется Bank Negara Malaysia и покрыт PIDM ( Perbadanan Insurans Deposit Malaysia – Корпорация страхования депозитов Малайзии), защищающей депозиты вкладчиков до RM250 000 (почти $60 000) на одного клиента. Среди функций безопасности – биометрический вход, многоуровневое шифрование и оповещение о мошенничестве в режиме реального времени.

Запуск Ryt Bank демонстрирует, как ИИ используется для переосмысления традиционного банкинга. Банк стремится сделать финансовые услуги более доступными, соблюдая регуляторные и стандарты безопасности, поддерживая местные языки и развивая собственного ассистента ИИ.