Малайзия запускает Ryt Bank – свой первый банк на основе ИИ

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.
Искусственный интеллект постепенно меняет работу банков. Технология может обрабатывать огромные объемы данных, оценивать риски и выполнять рутинные задачи на скорости, недоступной людям. Теперь Малайзия вошла в эту сферу с запуском Ryt Bank – первого банка страны, работающего на основе ИИ.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение AI News.

Новый проект, возглавляемый YTL Group в партнерстве с Sea Limited, стартует накануне Merdeka национального праздника независимости Малайзии, который отмечается 31 августа.

"Ryt Bank демонстрирует, что прорывные инновации можно представить, создать и возглавить прямо здесь, в Малайзии, – сказал Дато Сери Йо Сок Хонг, управляющий директор YTL Power International. – Сочетая местный ИИ с ценностями и разнообразием нашего народа, мы создали банк, который малайзийцы могут по праву назвать своим – банк, говорящий на наших языках, понимающий нашу культуру и устанавливающий новый стандарт того, каким должно быть банковское обслуживание".

Ryt Bank разработан для работы на языках, которыми чаще всего пользуются малайзийцы. Его приложение уже доступно на малазийском (Bahasa Malaysia) и английском, а поддержка мандаринского языка появится в следующем месяце (сентябрь 2025 года). Обеспечивая многоязычный доступ, банк стремится сделать финансовые услуги более инклюзивными и удобными для разных сообществ.

Сердцем банка на основе ИИ является Ryt AI цифровой ассистент, работающий на ILMU, первой малайзийской локально разработанной большой языковой модели. Ryt AI может понимать естественный разговор малайзийский, английский или их комбинацию и мгновенно выполнять запросы. Ассистент ИИ может читать и оплачивать счета, отслеживать расходы и на простом языке объяснять финансовые основы. Идея заключается в сочетании удобства с культурной близостью, сохраняя корпоративный уровень безопасности.

Ryt Bank создан для того, чтобы объединить разные финансовые потребности на одной платформе. Клиенты могут использовать приложение для сбережений, расходов, ссуд и оплаты счетов, а Ryt AI делает процесс более разговорным и персонализированным. Пользователи могут посылать деньги или оплачивать счета через текстовый чат, с поддержкой DuitNow и JomPAY, фотографировать и загружать счета или квитанции для мгновенной оплаты, а также получать доступ к пособиям и простым финансовым объяснениям при пользовании банком. Все действия зашифрованы и проверяются для безопасности, а новые пользователи могут получить небольшое вознаграждение до RM5 (Ringgit Malaysia официальная валюта Малайзии, RM5 = более чем 1 доллар США) при работе с Ryt AI.

Клиенты могут получать до 4% годовых, начисляемых ежедневно и снимать средства в любое время без ограничений. Через Ryt PayLater доступен мгновенный кредит до RM1499 ($355) с 0% процентов при погашении в течение месяца, без штрафов за просрочку и без бумажных проволочек, а также возможность получать кэшбэк при оплате через DuitNow QR и дополнительные бонусы с выбранными партнерами. С помощью Ryt Card пользователи могут переключаться между дебетовой и кредитной картой прямо в приложении. Карта принимается по всему миру через Visa, без комиссий за международные операции и банкоматы в Малайзии, с кэшбэком за расходы и партнерскими предложениями, например, ваучеры Shopee и скидки на питание в YTL Hotels.

Банк на основе искусственного интеллекта лицензируется Bank Negara Malaysia и покрыт PIDM ( Perbadanan Insurans Deposit Malaysia Корпорация страхования депозитов Малайзии), защищающей депозиты вкладчиков до RM250 000 (почти $60 000) на одного клиента. Среди функций безопасности биометрический вход, многоуровневое шифрование и оповещение о мошенничестве в режиме реального времени.

Запуск Ryt Bank демонстрирует, как ИИ используется для переосмысления традиционного банкинга. Банк стремится сделать финансовые услуги более доступными, соблюдая регуляторные и стандарты безопасности, поддерживая местные языки и развивая собственного ассистента ИИ.

Автор:
Кейт Щеглова