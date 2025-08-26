Малайзія запускає Ryt Bank – свій перший банк на основі ШІ

Штучний інтелект поступово змінює роботу банків. Технологія може обробляти величезні обсяги даних, оцінювати ризики та виконувати рутинні завдання на швидкості, недоступній людям. Тепер Малайзія увійшла в цю сферу з запуском Ryt Bank – першого банку країни, що працює на основі ШІ.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення AI News.

Новий проєкт, який очолює YTL Group у партнерстві з Sea Limited, стартує напередодні Merdeka – національного свята незалежності Малайзії, яке відзначається 31 серпня.

"Ryt Bank демонструє, що проривні інновації можна уявити, створити та очолити прямо тут, у Малайзії, – сказав Дато Сери Йо Сок Хонг, керуючий директор YTL Power International. – Поєднуючи місцевий ШІ з цінностями та різноманітністю нашого народу, ми створили банк, який малайзійці можуть по праву назвати своїм – банк, що говорить нашими мовами, розуміє нашу культуру та встановлює новий стандарт того, яким має бути банківське обслуговування".

Ryt Bank розроблено для роботи мовами, якими найчастіше користуються малайзійці. Його додаток вже доступний малайзійською (Bahasa Malaysia) та англійською, а підтримка мандаринської мови з’явиться наступного місяця (вересень 2025 року). Забезпечуючи багатомовний доступ, банк прагне зробити фінансові послуги більш інклюзивними та зручними для різних спільнот.

Серцем банку на основі ШІ є Ryt AI – цифровий асистент, який працює на ILMU, першій малайзійській локально розробленій великій мовній моделі. Ryt AI може розуміти природну розмову – малайзійською, англійською або їх комбінацією – і миттєво виконувати запити. Асистент ШІ може читати та оплачувати рахунки, відстежувати витрати та простою мовою пояснювати фінансові основи. Ідея полягає в поєднанні зручності з культурною близькістю, зберігаючи корпоративний рівень безпеки.

Ryt Bank створено для того, щоб об’єднати різні фінансові потреби на одній платформі. Клієнти можуть використовувати додаток для заощаджень, витрат, позик та оплати рахунків, а Ryt AI робить процес більш розмовним та персоналізованим. Користувачі можуть надсилати гроші або оплачувати рахунки через текстовий чат, з підтримкою DuitNow та JomPAY, фотографувати та завантажувати рахунки або квитанції для миттєвої оплати, а також отримувати доступ до посібників та простих фінансових пояснень під час користування банком. Всі дії зашифровані та перевіряються для безпеки, а нові користувачі можуть отримати невелику винагороду до RM5 (Ringgit Malaysia – офіційна валюта Малайзії, RM5 = понад 1 долар США) при спробі Ryt AI.

Клієнти можуть отримувати до 4% річних, нараховуваних щодня, та знімати кошти в будь-який час без обмежень. Через Ryt PayLater доступний миттєвий кредит до RM1499 ($355) із 0% відсотків при погашенні протягом місяця, без штрафів за прострочку та без паперової тяганини, а також можливість отримувати кешбек при оплаті через DuitNow QR та додаткові бонуси з обраними партнерами. За допомогою Ryt Card користувачі можуть перемикатися між дебетовою та кредитною карткою прямо в додатку. Карта приймається по всьому світу через Visa, без комісій за міжнародні операції та банкомати в Малайзії, з кешбеком за витрати та партнерськими пропозиціями, як-от ваучери Shopee та знижки на харчування в YTL Hotels.

Банк на основі штучного інтелекту ліцензований Bank Negara Malaysia і покритий PIDM (Perbadanan Insurans Deposit Malaysia – Корпорація страхування депозитів Малайзії), яка захищає депозити вкладників до RM250 000 (майже $60 000) на одного клієнта. Серед функцій безпеки – біометричний вхід, багаторівневе шифрування та сповіщення про шахрайство в режимі реального часу.

Запуск Ryt Bank демонструє, як ШІ використовується для переосмислення традиційного банкінгу. Банк прагне зробити фінансові послуги більш доступними, дотримуючись регуляторних та безпекових стандартів, підтримуючи місцеві мови та розвиваючи власного асистента ШІ.