Машиностроительный завод в Лубнах инвестировал $2 млн в новый производственный комплекс

Завод "Лубнымаш" в Полтавской области начал строительство производственного комплекса площадью 6 тыс. кв. м. На новой площадке будут производить силосы большой емкости – до 50 тыс кубометров. Инвестиции в новый проект составляют $2 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, дополнительный инвестиционный ресурс у компании появился благодаря участию в программе компенсации 25% от стоимости продукции украинского аграрного машиностроения.

Кисилевский рассказал, что новый комплекс позволит почти вдвое увеличить производственные мощности предприятия. В настоящее время завод в Лубнах ежегодно производит силосы с суммарной емкостью хранения до 600 тыс. тонн зерна. После запуска нового цеха этот показатель вырастет до более чем 1 млн тонн зерна в год.

В 2025 году завод "Лубнымаш" произвел зернохранилища, силосы и бункеры для зерна более чем на 1 млрд. грн. Продукция завода экспортируется на рынки Евросоюза. Перспективным для украинского производителя рынок Африки. На предприятии работает 420 сотрудников.

Кисилевский напомнил, что программа компенсации фермерам 25% стоимости продукции украинского аграрного машиностроения – часть политики развития украинских производителей "Сделано в Украине". Она действовала в 2017-22 годах, а затем была восстановлена с 2024 года. В государственном бюджете на 2026 год на данную программу предусмотрено 1,8 млрд грн.

Напомним, завод "Зерновой Дом", входящий в состав американской корпорации Sukup Manufacturing, развивает аграрное машиностроение и наращивает производство элеваторного оборудования в Белой Церкви Киевской области.