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Машинобудівний завод у Лубнах інвестував $2 млн у новий виробничий комплекс

завод Лубнимаш
Завод “Лубнимаш”. Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Завод “Лубнимаш” у Полтавській області почав будівництво виробничого комплексу площею 6 тис. кв. м. На новому майданчику вироблятимуть силоси великої місткості - до 50 тис кубометрів. Інвестиції в новий проект становлять $2 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, додатковий інвестиційний ресурс у компанії зʼявився завдяки участі у програмі компенсації 25% вартості продукції українського аграрного машинобудування.

Фото 2 — Машинобудівний завод у Лубнах інвестував $2 млн у новий виробничий комплекс
Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Кисилевський розповів, що новий комплекс дозволить майже вдвічі збільшити виробничі потужності підприємства. Наразі завод у Лубнах щороку виробляє силоси із сумарною ємністю зберігання до 600 тис. тонн зерна. Після запуску нового цеху цей показник зросте до понад 1 млн тонн зерна на рік.

Фото 3 — Машинобудівний завод у Лубнах інвестував $2 млн у новий виробничий комплекс
Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

У 2025 році завод “Лубнимаш” виробив зерносховища, силоси та бункери для зерна на понад 1 млрд. грн. Продукція заводу експортується на ринки Євросоюзу. Перспективним для українського виробника є ринок Африки. На підприємстві працюють 420 співробітників.

Фото 4 — Машинобудівний завод у Лубнах інвестував $2 млн у новий виробничий комплекс
Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Кисилевський нагадав, що програма компенсації фермерам 25% вартості продукції українського аграрного машинобудування - частина політики розвитку українських виробників “Зроблено в Україні”. Вона діяла у 2017-22 роках, а згодом була відновлена з 2024 року. У державному бюджеті на 2026 рік на цю програму передбачено 1,8 млрд грн.

Нагадаємо, завод "Зерновий Дім", який входить до складу американської корпорації Sukup Manufacturing, розвиває аграрне машинобудування та нарощує виробництво елеваторного обладнання у Білій Церкві на Київщині. 

Автор:
Світлана Манько