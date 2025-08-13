МАУ проиграла апелляцию в Канаде: авиакомпанию обязали полностью компенсировать ущерб семьям жертв авиатрощи в Тегеране

Апелляционный суд канадской провинции Онтарио отклонил иск авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и оставил в силе решение об обязательной выплате полных компенсаций семьям всех жертв крушения самолета рейса PS752.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

Согласно постановлению суд не только отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, но и обязал МАУ оплатить судебные расходы в пользу ответчиков. Международное право предусматривает, что в случае доказывания вины авиакомпания должна выплатить каждому пассажиру до 180 тысяч долларов США, а при небрежности эта сумма может быть увеличена.

В прошлом году онтарийский суд установил, что МАУ действовала небрежно, не проведя должной оценки рисков перед выполнением рейса из Тегерана. Это решение лишило авиакомпанию права ограничивать размер компенсаций жертвам трагедии. Апелляционный суд отказался пересматривать этот приговор.

Ранее Верховный суд Канады отклонил иск родственников погибших по поводу конфискации имущества Ирана с целью выплаты компенсаций, признав это имущество собственностью суверенного государства, на которое не распространяется юрисдикция национальных судов.

Напомним, самолет МАУ был сбит в небе над Ираном 8 января 2020 года, выполнявшим рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. На борту находились граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Все 176 человек погибли, среди них одиннадцать украинцев (девять членов экипажа и двое пассажиров). Несколько дней иранские власти отрицали инцидент и впоследствии признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.