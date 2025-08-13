МАУ програла апеляцію в Канаді: авіакомпанію зобов’язали повністю компенсувати збитки сім’ям жертв авіатрощі у Тегерані

Апеляційний суд канадської провінції Онтаріо відхилив позов авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) та залишив у силі рішення про обов’язкову виплату повних компенсацій сім’ям усіх жертв катастрофи літака рейсу PS752.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

Згідно з ухвалою, суд не лише відмовив у задоволенні апеляційної скарги, але й зобов’язав МАУ сплатити судові витрати на користь відповідачів. Міжнародне право передбачає, що у разі доведення провини авіакомпанія має виплатити кожному пасажиру до 180 тисяч доларів США, а за наявності недбалості ця сума може бути збільшена.

Минулого року онтарійський суд встановив, що МАУ діяла недбало, не провівши належної оцінки ризиків перед виконанням рейсу з Тегерана. Це рішення позбавило авіакомпанію права обмежувати розмір компенсацій жертвам трагедії. Апеляційний суд відмовився переглядати цей вирок.

Раніше Верховний суд Канади відхилив позов родичів загиблих щодо конфіскації майна Ірану з метою виплати компенсацій, визнавши це майно власністю суверенної держави, на яку не поширюється юрисдикція національних судів.

Нагадаємо, літак МАУ був збитий у небі над Іраном 8 січня 2020 року, який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Усі 176 осіб загинули, серед них одинадцятеро українців (дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів). Кілька днів іранська влада заперечувала інцидент, та згодом визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.