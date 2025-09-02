Запланована подія 2

Maybach, Rolls-Royce, Maserati: сколько элитных авто с пробегом купили в Украине

автомобиль, авто, руль авто
Топ-10 марок и моделей б/у авто августа 2025 года. / Freepik

В Украине на протяжении августа 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали 74,8 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 4% меньше по сравнению с июлем 2025 года, и на 17% меньше, чем было заключено договоров в августе прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка (ИДА).

Фото 2 — Maybach, Rolls-Royce, Maserati: сколько элитных авто с пробегом купили в Украине
Объемы внутреннего рынка на диаграмме показаны в верхней (синей) части столбцов, в нижней (оранжевой) - объемы импорта подержанных легковушек

Самые популярные марки

По данным аналитиков, в августе первенство на рынке внутренних перепродаж с существенным отрывом сохранил   Volkswagen, опередив ближайшего конкурента более чем вдвое.

Дальше в десятке -   Renault,   BMW,   ВАЗ   и Skoda, которые почти сравнялись между собой по объемам. Завершают список   Toyota,   Audi,   Форд   Mercedes-Benz   и Hyundai.

Фото 3 — Maybach, Rolls-Royce, Maserati: сколько элитных авто с пробегом купили в Украине

Лидирует Volkswagen Passat

Среди моделей с пробегом наиболее популярным в августе стал   Volkswagen Passat. На втором месте   Skoda Octavia, на третьей строчке   Volkswagen Golf .

Еще активно торгуют   Daewoo Lanos,   от которого едва отстал   Renault Megane. Кроме упомянутых моделей, в десятку традиционно попали   BMW 5-й и 3-й серии   Ford Focus и Audi A4 и   A6.

Фото 4 — Maybach, Rolls-Royce, Maserati: сколько элитных авто с пробегом купили в Украине

Средний возраст авто на вторичном рынке составил 15,5 лет.

Заметим, в январе-июне 2025 года украинцы приобрели 30,8 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, импортированных из-за рубежа. Доля этих авто составляет 27% от общего объема ввозимых машин с пробегом, которые в этом году пополнили автопарк страны.

Сколько элитных авто с пробегом было куплено

В августе новые владельцы для уже не совсем новых легковушек этой группы нашлись в следующем количестве:   1 Maybach, 1 Lamborghini, 2 Ferrari, 2 Aston Martin, 5 Rolls-Royce, 7 Maserati и 9 Bentley.

Легковушкам самого почтенного возраста на этот раз стал мощный седан   Buick Century 1939 года .

Стереотип о том, что новый автомобиль всегда лучше подержанного, постепенно разрушается под давлением экономических реалий и здравого смысла. Почему опытные автомобилисты все чаще выбирают машины с пробегом и в чем состоит мудрость такого решения, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько