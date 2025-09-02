Maybach, Rolls-Royce, Maserati: сколько элитных авто с пробегом купили в Украине

В Украине на протяжении августа 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали 74,8 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 4% меньше по сравнению с июлем 2025 года, и на 17% меньше, чем было заключено договоров в августе прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка (ИДА).

Объемы внутреннего рынка на диаграмме показаны в верхней (синей) части столбцов, в нижней (оранжевой) - объемы импорта подержанных легковушек

Самые популярные марки

По данным аналитиков, в августе первенство на рынке внутренних перепродаж с существенным отрывом сохранил Volkswagen, опередив ближайшего конкурента более чем вдвое.

Дальше в десятке - Renault, BMW, ВАЗ и Skoda, которые почти сравнялись между собой по объемам. Завершают список Toyota, Audi, Форд Mercedes-Benz и Hyundai.

Лидирует Volkswagen Passat

Среди моделей с пробегом наиболее популярным в августе стал Volkswagen Passat. На втором месте Skoda Octavia, на третьей строчке Volkswagen Golf .

Еще активно торгуют Daewoo Lanos, от которого едва отстал Renault Megane. Кроме упомянутых моделей, в десятку традиционно попали BMW 5-й и 3-й серии Ford Focus и Audi A4 и A6.

Средний возраст авто на вторичном рынке составил 15,5 лет.

Заметим, в январе-июне 2025 года украинцы приобрели 30,8 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, импортированных из-за рубежа. Доля этих авто составляет 27% от общего объема ввозимых машин с пробегом, которые в этом году пополнили автопарк страны.

Сколько элитных авто с пробегом было куплено

В августе новые владельцы для уже не совсем новых легковушек этой группы нашлись в следующем количестве: 1 Maybach, 1 Lamborghini, 2 Ferrari, 2 Aston Martin, 5 Rolls-Royce, 7 Maserati и 9 Bentley.

Легковушкам самого почтенного возраста на этот раз стал мощный седан Buick Century 1939 года .

