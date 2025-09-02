- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Maybach, Rolls-Royce, Maserati: сколько элитных авто с пробегом купили в Украине
В Украине на протяжении августа 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали 74,8 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 4% меньше по сравнению с июлем 2025 года, и на 17% меньше, чем было заключено договоров в августе прошлого года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка (ИДА).
Самые популярные марки
По данным аналитиков, в августе первенство на рынке внутренних перепродаж с существенным отрывом сохранил Volkswagen, опередив ближайшего конкурента более чем вдвое.
Дальше в десятке - Renault, BMW, ВАЗ и Skoda, которые почти сравнялись между собой по объемам. Завершают список Toyota, Audi, Форд Mercedes-Benz и Hyundai.
Лидирует Volkswagen Passat
Среди моделей с пробегом наиболее популярным в августе стал Volkswagen Passat. На втором месте Skoda Octavia, на третьей строчке Volkswagen Golf .
Еще активно торгуют Daewoo Lanos, от которого едва отстал Renault Megane. Кроме упомянутых моделей, в десятку традиционно попали BMW 5-й и 3-й серии Ford Focus и Audi A4 и A6.
Средний возраст авто на вторичном рынке составил 15,5 лет.
Заметим, в январе-июне 2025 года украинцы приобрели 30,8 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, импортированных из-за рубежа. Доля этих авто составляет 27% от общего объема ввозимых машин с пробегом, которые в этом году пополнили автопарк страны.
Сколько элитных авто с пробегом было куплено
В августе новые владельцы для уже не совсем новых легковушек этой группы нашлись в следующем количестве: 1 Maybach, 1 Lamborghini, 2 Ferrari, 2 Aston Martin, 5 Rolls-Royce, 7 Maserati и 9 Bentley.
Легковушкам самого почтенного возраста на этот раз стал мощный седан Buick Century 1939 года .
Стереотип о том, что новый автомобиль всегда лучше подержанного, постепенно разрушается под давлением экономических реалий и здравого смысла. Почему опытные автомобилисты все чаще выбирают машины с пробегом и в чем состоит мудрость такого решения, читайте в материале Delo.ua.