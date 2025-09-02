Maybach, Rolls-Royce, Maserati: скільки елітних авто з пробігом купили в Україні

В Україні впродовж серпня 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували 74,8 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 4% менше у порівнянні з липнем 2025, та на 17% менше, ніж було укладено договорів торік у серпні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Інституту дослідження авторинку (ІДА).

Обсяги внутрішнього ринку на діаграмі показані у верхній (синій) частині стовпців, у нижній (помаранчевій) — обсяги імпорту вживаних легковиків

Найпопулярніші марки

За даними аналітиків, у серпні першість на ринку внутрішніх перепродажів із суттєвим відривом зберіг Volkswagen, випередивши найближчого конкурента більш як удвічі.

Далі в десятці — Renault, BMW, ВАЗ та Skoda, які майже зрівнялися між собою за обсягами. Завершують список Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz і Hyundai.

Лідирує Volkswagen Passat

Серед моделей із пробігом найбільш популярним у серпні став Volkswagen Passat. На другому місці Skoda Octavia, на третій сходинці — Volkswagen Golf.

Ще активно торгують Daewoo Lanos, від якого ледь відстав Renault Megane. Крім згаданих моделей, до десятки традиційно потрапили BMW 5-ї та 3-ї серії, Ford Focus, та Audi A4 й A6.

Середній вік авто на вторинному ринку становив 15,5 року.

Зауважимо, у січні–червні 2025 року українці придбали 30,8 тисячі вживаних легкових автомобілів віком до 5 років, імпортованих із-за кордону. Частка цих авто становить 27% від загального обсягу ввезених машин з пробігом, які цьогоріч поповнили автопарк країни.

Скільки елітних авто з пробігом було куплено

У серпні нові власники для вже не зовсім нових легковиків цієї групи знайшлися у наступній кількості: 1 Maybach, 1 Lamborghini, 2 Ferrari, 2 Aston Martin, 5 Rolls-Royce, 7 Maserati та 9 Bentley.

Легковиком найповажнішого віку цього разу став потужний седан Buick Century 1939 року.

Стереотип про те, що новий автомобіль завжди кращий за вживаний, поступово руйнується під тиском економічних реалій та здорового глузду. Чому досвідчені автомобілісти все частіше обирають машини з пробігом і в чому полягає мудрість такого рішення, читайте в матеріалі Delo.ua.