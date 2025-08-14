Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,09

EUR

48,65

+0,57

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

48,55

48,37

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мегапул активов четырех банков-банкротов снова выставят на аукцион: какое имущество в списке на продажу

аукцион, молоток
На аукцион выставлены мегапул активов 4 банков-банкротов. / Freepik

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на аукцион мегапул активов четырех банков-банкротов — АО "МР Банк", АО "Мегабанк", ПАО "Проминвестбанк" и АО "Банк Сич" Торги состоятся 1 сентября 2025 года в системе Prozorro.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФО.

Активы указанных банков объединены по межотраслевому принципу – должники ведут деятельность в разных отраслях экономики (оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, сфера административного обслуживания).

Из чего состоит мегапул?

Выставленный на аукцион мегапул состоит из прав требования и имущественных прав по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами, и дебиторской задолженности субъектов.

Активы этих банков ранее уже выставлялись на продажу, но не нашли своих покупателей.

Что уйдет с молотка?

В обеспечение выполнения обязательств перед банками оформлены разные объекты, в частности:

  • пятикомнатная квартира площадью 238,5 кв. м в центре Киева возле Майдана Незалежности;
  • домовладения со встроенными на первом этаже жилого дома помещениями магазина-кафе общей площадью 106,8 кв. м и земельный участок площадью 0,06 в Мукачевском районе Закарпатья (незавершенное строительство с 90% готовности);
  • две двухкомнатные квартиры площадью около 49 кв. м каждая и одна трехкомнатная квартира площадью 65,8 кв. м, расположенные в г. Кривой Рог Днепропетровской области;
  • нежилое помещение мастерской, площадью более 1,5 тыс. кв. м, и другие объекты недвижимости в населенных пунктах Широковского района Днепропетровской области, которое включает склад, комплекс с кирпичным гаражом площадью, амбар, три здания свинарника и т.д.

В Фонде обратили внимание, что на продажу выставлено не переданное в залог по кредитным договорам имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке. Торги будут проходить по голландской модели аукциона.

Напомним, на этой неделе в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 948,7 млн. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук