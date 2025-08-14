Мегапул активів чотирьох банків-банкрутів знову виставлять на аукціон: яке майно у списку на продаж

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на аукціон мегапул активів чотирьох банків-банкрутів — АТ "МР Банк", АТ "Мегабанк", ПАТ "Промінвестбанк" та АТ "Банк Січ" Торги відбудуться 1 вересня 2025 року в системі Prozorro.Продажі, а початкова ціна лоту становить 109,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Активи зазначених банків об’єднані за міжгалузевим принципом – боржники провадять діяльність у різних галузях економіки (оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту, сфера адміністративного обслуговування).

З чого складається мегапул?

Виставлений на аукціон мегапул складається з прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання і фізичними особами, та дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання.

Активи цих банків раніше вже виставлялися на продаж, однак не знайшли своїх покупців.

Що піде з молотка?

У забезпечення виконання зобов’язань перед банками оформлено різні об’єкти, зокрема:

п’ятикімнатна квартира площею 238,5 кв. м в центрі Києва неподалік Майдану Незалежності;

домоволодіння із вбудованими на першому поверсі житлового будинку приміщеннями магазину-кафе загальною площею 106,8 кв. м та земельна ділянка площею 0,06 у Мукачівському районі, що на Закарпатті (незавершене будівництво з 90% готовності);

дві двокімнатні квартири площею майже 49 кв. м кожна та одна трикімнатна квартира площею 65,8 кв. м, розташовані в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;

нежитлове приміщення майстерні, площею понад 1,5 тис. кв. м, та інші об’єкти нерухомості у населених пунктах Широківського району на Дніпропетровщині, яке включає склад, комплекс з цегляним гаражем площею, комору, три будівлі свинарника тощо.

У Фонді звернули увагу на те, що на продаж виставлено не передане у заставу за кредитними договорами майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку. Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону.

Нагадаємо, цього тижня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 948,7 млн грн.