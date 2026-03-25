Меньше зависимости от РФ: Украина меняет энергетическую модель

Украина работает над созданием новой энергосистемы, устойчивой к атакам и способной функционировать автономно. Об этом говорилось на форуме CERAWeek в США, где украинская сторона представила стратегию развития энергетики, предусматривающую защиту инфраструктуры, децентрализацию генерации и уменьшение зависимости от российских ресурсов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Новая энергостратегия Украины

Ключевым приоритетом должна стать защита энергетической инфраструктуры, ведь современные дроны и ракеты способны поражать цели на значительном расстоянии, представляя угрозу всей Европе.

Украинская сторона представила свой опыт противодействия энергетическому террору и очертила основные направления развития: усиление защиты объектов, развитие децентрализованной генерации, диверсификацию энергоресурсов и создание стратегических резервов.

Отдельное внимание было уделено планам по созданию так называемых "энергетических сот" - автономных кластеров, которые смогут работать независимо благодаря локальной генерации. Также был представлен ряд перспективных инвестиционных проектов в сферах добычи и транспортировки газа и нефти, возобновляемой и атомной энергетики.

Украина призвала международных партнеров приобщаться к развитию новой энергетической архитектуры и отметила необходимость диверсификации поставок энергоресурсов, чтобы уменьшить зависимость от российского газа, нефти и ядерного топлива.

Напомним, Украине в течение следующего десятилетия понадобится почти 91 млрд долларов для восстановления энергетического сектора .