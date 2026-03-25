Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Наличный курс:

USD

44,07

43,95

EUR

51,25

51,03

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Меньше зависимости от РФ: Украина меняет энергетическую модель

энергетика
Украина работает над созданием новой энергосистемы, устойчивой к атакам и способной функционировать автономно. Об этом говорилось на форуме CERAWeek в США, где украинская сторона представила стратегию развития энергетики, предусматривающую защиту инфраструктуры, децентрализацию генерации и уменьшение зависимости от российских ресурсов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Новая энергостратегия Украины

Ключевым приоритетом должна стать защита энергетической инфраструктуры, ведь современные дроны и ракеты способны поражать цели на значительном расстоянии, представляя угрозу всей Европе.

Украинская сторона представила свой опыт противодействия энергетическому террору и очертила основные направления развития: усиление защиты объектов, развитие децентрализованной генерации, диверсификацию энергоресурсов и создание стратегических резервов.

Отдельное внимание было уделено планам по созданию так называемых "энергетических сот" - автономных кластеров, которые смогут работать независимо благодаря локальной генерации. Также был представлен ряд перспективных инвестиционных проектов в сферах добычи и транспортировки газа и нефти, возобновляемой и атомной энергетики.

Украина призвала международных партнеров приобщаться к развитию новой энергетической архитектуры и отметила необходимость диверсификации поставок энергоресурсов, чтобы уменьшить зависимость от российского газа, нефти и ядерного топлива.

Напомним, Украине в течение следующего десятилетия понадобится почти 91 млрд долларов для восстановления энергетического сектора .

Автор:
Ольга Опенько