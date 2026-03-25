Менше залежності від РФ: Україна змінює енергетичну модель

енергетика
Порушено справу про банкрутство "Південь Енерго Збут"

Україна працює над створенням нової енергосистеми, стійкої до атак і здатної функціонувати автономно. Про це йшлося під час форуму CERAWeek у США, де українська сторона представила стратегію розвитку енергетики, що передбачає захист інфраструктури, децентралізацію генерації та зменшення залежності від російських ресурсів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Нова енергостратегія України

Ключовим пріоритетом має стати захист енергетичної інфраструктури, адже сучасні дрони та ракети здатні уражати цілі на значній відстані, становлячи загрозу для всієї Європи.

Українська сторона представила власний досвід протидії енергетичному терору та окреслила основні напрями розвитку: посилення захисту об’єктів, розвиток децентралізованої генерації, диверсифікацію енергоресурсів і створення стратегічних резервів.

Окрему увагу приділили планам зі створення так званих "енергетичних сот" - автономних кластерів, які зможуть працювати незалежно завдяки локальній генерації. Також було презентовано низку перспективних інвестиційних проєктів у сферах видобутку та транспортування газу й нафти, відновлюваної та атомної енергетики.

Україна закликала міжнародних партнерів долучатися до розбудови нової енергетичної архітектури та наголосила на необхідності диверсифікації постачання енергоресурсів, щоб зменшити залежність від російського газу, нафти та ядерного палива.

Нагадаємо, Україні протягом наступного десятиліття знадобиться майже 91 млрд доларів для відновлення енергетичного сектору,

Автор:
Ольга Опенько