Мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства

Президент Украины прекратил гражданство городскому голове Одессы Геннадию Труханову из-за материалов СБУ. Служба безопасности установила, что у Труханова есть действующий загранпаспорт гражданина РФ, выданный после начала вооруженной агрессии России против Украины. Соответствующее решение закреплено указом главы государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Труханов больше не гражданин Украины

Служба безопасности установила, что действующий мэр Одессы Геннадий Труханов имеет гражданство Российской Федерации и загранпаспорт этой страны. По имеющимся данным, документ был издан 15 декабря 2015 года - уже после начала российской агрессии против Украины и оккупации Крыма. Паспорт остается в силе и сейчас. Копии соответствующих документов находятся в распоряжении украинских спецслужб.

СБУ

Что касается внутреннего паспорта Российской Федерации, то, по имеющейся информации, в 2017 году представители Геннадия Труханова обратились в российские органы власти с заявлением, после чего суд в Московской области упразднил силу этого документа. В то же время, в объяснениях суд отметил, что отмена или отказ от внутреннего паспорта не означает автоматической потери гражданства РФ, приобретенного на законных основаниях.

"Таким образом Геннадий Труханов до сих пор остается гражданином страны-агрессора. У него также есть идентификационный код, который отображается в базе данных "федеральной налоговой службы РФ", - говорится в сообщении.

Реакция Труханова

Как сообщает "Суспільне", мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не имеет гражданства РФ и назвал решение о прекращении его украинского гражданства "фальсификацией". По его словам, он готовит иски в суды Украины и Европейский суд по правам человека.

"К сожалению, получилось, как получилось. Поэтому я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека… Это край уже такого, знаете, произвола, которого не может быть", - заявил он.

О прекращении гражданства Труханова

12 октября мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что у него нет российского гражданства, назвав соответствующие обвинения провокацией. Он добавил, что вопрос о возможном лишении украинского гражданства может рассмотреть комиссия при президенте.

На следующий день в Одесском горсовете сообщили, что Труханов находится в городе и продолжает выполнять свои обязанности, а официальных документов по лишению гражданства мэрия не получала.

Между тем, на сайте президента появилась петиция с требованием прекратить украинское гражданство Труханова, которая менее чем за сутки собрала 25 тысяч подписей. В ответ мэр заявил, что готов пройти любую проверку, в том числе и полиграф, чтобы доказать отсутствие у него гражданства РФ.

Что известно о мэре Одессы

Геннадий Труханов – украинский государственный и политический деятель, уроженец Одессы. В 1986 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище имени М. В. Фрунзе, получив офицерское звание лейтенанта. Затем получил юридическое образование в Киевском национальном университете внутренних дел, а также научную степень кандидата психологических наук в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова.

Женат, имеет двух дочерей - Екатерину (1986 г. р.) и Алису (2000 г. р.).

После прохождения службы в Вооруженных силах Украины (1986–1992) Труханов основал охранную компанию "Капитан" и работал в представительстве компании "ЛУКойл" в Украине.

В политическую жизнь вошел в 2005 году, когда впервые был избран депутатом Одесского городского совета. С 2010 года возглавлял фракцию Партии регионов в горсовете, а в 2012 году стал народным депутатом Украины.

После Революции Достоинства вышел из фракции Партии регионов. В 2014 году одержал победу на выборах городского головы Одессы и с тех пор непрерывно занимает эту должность, трижды переизбираясь. В 2018 году был включен в санкционный список Российской Федерации.