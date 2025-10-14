Мер Одеси Геннадій Труханов позбавлений українського громадянства

Президент України припинив громадянство міському голові Одеси Геннадію Труханову на підставі матеріалів СБУ. Служба безпеки встановила, що Труханов має чинний закордонний паспорт громадянина РФ, виданий після початку збройної агресії Росії проти України. Відповідне рішення закріплено указом глави держави.

Труханов більше не громадянин України

Служба безпеки встановила, що чинний мер Одеси Геннадій Труханов має громадянство Російської Федерації та дійсний закордонний паспорт цієї країни. За наявними даними, документ було видано 15 грудня 2015 року — вже після початку російської агресії проти України та окупації Криму. Паспорт залишається чинним і нині. Копії відповідних документів перебувають у розпорядженні українських спецслужб.

Щодо внутрішнього паспорта Російської Федерації, то, за наявною інформацією, у 2017 році представники Геннадія Труханова звернулися до російських органів влади із заявою, після чого суд у Московській області скасував чинність цього документа. Водночас у поясненнях суд зазначив, що скасування чи відмова від внутрішнього паспорта не означає автоматичної втрати громадянства РФ, набутого на законних підставах.

"Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних "федеральної податкової служби рф", - йдеться в повідомленні.

Реакція Труханова

Як повідомляє "Суспільне", мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має громадянства РФ і назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією". За його словами, він готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини.

"На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути", - заявив він.

Про припинення громадянства Труханова

12 жовтня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства, назвавши відповідні звинувачення провокацією. Він додав, що питання про можливе позбавлення його українського громадянства може розглянути комісія при президентові.

Наступного дня в Одеській міськраді повідомили, що Труханов перебуває в місті та продовжує виконувати свої обов’язки, а офіційних документів щодо позбавлення громадянства мерія не отримувала.

Тим часом на сайті президента з’явилася петиція з вимогою припинити українське громадянство Труханова, яка менш ніж за добу зібрала 25 тисяч підписів. У відповідь мер заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема й поліграф, щоб довести відсутність у нього громадянства РФ.

Що відомо про мера Одеси

Геннадій Труханов — український державний та політичний діяч, уродженець Одеси. У 1986 році закінчив Одеське вище артилерійське командне училище імені М. В. Фрунзе, отримавши офіцерське звання лейтенанта. Згодом здобув юридичну освіту в Київському національному університеті внутрішніх справ, а також науковий ступінь кандидата психологічних наук в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

Одружений, має двох доньок — Катерину (1986 р. н.) та Алісу (2000 р. н.).

Після проходження служби у Збройних силах України (1986–1992) Труханов заснував охоронну компанію "Капітан" та працював у представництві компанії "Лукойл" в Україні.

У політичне життя увійшов у 2005 році, коли вперше був обраний депутатом Одеської міської ради. З 2010 року очолював фракцію "Партії регіонів" у міськраді, а у 2012 році став народним депутатом України.

Після Революції Гідності вийшов із фракції "Партії регіонів". У 2014 році здобув перемогу на виборах міського голови Одеси й відтоді безперервно обіймає цю посаду, тричі переобираючись. У 2018 році був включений до санкційного списку Російської Федерації.