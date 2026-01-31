Мэр Харькова призвал к прозрачности мобилизации и расследованию инцидентов

Соблюдение прав граждан во время мобилизации остается одним из основных запросов общества, и Министерство обороны должно предпринять конкретные шаги по обеспечению прозрачности этого процесса.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов.

По его мнению, мобилизация должна быть справедливой и не превращаться в силовые конфликты, которые постоянно использует враг в своих целях.

"Очень важно, чтобы мобилизация проходила справедливо, без нарушений, не превращалась в публичные конфликты между гражданами и ТЦК. К сожалению, такие случаи все еще имеют место", – отметил он.

Терехов также прокомментировал недавний случай, когда по сети расходились резонансные кадры силовой мобилизации мужчины в харьковском метрополитене. На видео люди в военной форме за руки и ноги буквально выносят человека из помещения.

"Призываю руководство Министерства обороны уделить максимальное внимание вопросу обеспечения прав граждан. Разбираться в каждом резонансном эпизоде. Обеспечить ношение боди-камер сотрудниками ТЦК и предоставлять обществу исчерпывающую информацию по каждому инциденту", – подчеркнул мэр Харькова.

Он также добавил, что "соблюдение Конституции – это то, что отличает нас от автократии врага".

Напомним, 26 января президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней – до 4 мая.