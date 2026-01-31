Мер Харкова закликав до прозорості мобілізації та розслідування інцидентів

Дотримання прав громадян під час мобілізації залишається одним із основних запитів суспільства, і Міністерство оборони має зробити конкретні кроки для забезпечення прозорості цього процесу.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов.

На його думку, мобілізація має бути справедливою і не перетворюватися на силові конфлікти, які постійно використовує ворог в своїх цілях.

"Дуже важливо, щоб мобілізація проходила справедливо, без порушень, не перетворювалась на публічні конфлікти між громадянами і ТЦК. На жаль, такі випадки все ще мають місце", – зазначив він.

Терехов також прокоментував нещодавній випадок, коли мережею розходились резонансні кадри силової мобілізації чоловіка у харківському метрополітені. На відео люди у військовій формі за руки і ноги буквально виносять людину із приміщення.

"Закликаю керівництво Міністерства оборони приділити максимальну увагу питанню забезпечення прав громадян. Розбиратись у кожному резонансному епізоді. Забезпечити носіння боді-камер співробітниками ТЦК і надавати суспільству вичерпну інформацію щодо кожного інциденту", – наголосив мер Харкова.

Він також додав, що "дотримання Конституції – це те, що відрізняє нас від автократії ворога".

Нагадаємо, 26 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів – до 4 травня.