В Україні продовжено воєнний стан і мобілізацію: Зеленський підписав закони

Президент Володимир Зеленський підписав укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів – до 4 травня.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в картках законів №14366 і №14367

Таким чином, закони про воєнний стан і загальну мобілізацію президент підписав у 18 раз від початку повномасштабної війни. Їхні терміни продовжено з 3 лютого до 4 травня 2026 року.

14 січня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 днів.

До цього воєнний стан продовжували:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада до 14 лютого 2024;

3 14 лютого до 13 травня 2024;

з 13 травня до 11 серпня 2024;

з 11 серпня до 10 листопада 2024;

з 10 листопада до 7 лютого 2025;

з 7 лютого до 9 травня;

7 лютого до 9 травня; з 9 травня до 6 серпня.

9 травня до 6 серпня. 7 серпня до 5 листопада ;

до 5 листопада з 5 листопада до 3 лютого.

Раніше Зеленський заявляв, що він не буде після початку можливого перемир'я скасовувати військовий стан та мобілізацію в Україні, а зробить це лише після отримання гарантій безпеки.

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого правового режиму в Україні можуть встановлюватися обмеження на свободу пересування як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, у період комендантської години заборонено перебування на вулицях та в громадських місцях без відповідних перепусток або документів, що підтверджують право на пересування.

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії.

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

заборону на масові заходи та страйки;

перевірку документів у громадян;

заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";

особливе регулювання зв'язку та інтернету;

евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.