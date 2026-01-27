- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал законы
Президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней – до 4 мая.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в карточках законов №14366 и №14367
Таким образом, законы о военном положении и всеобщей мобилизации президент подписал в 18 раз с начала полномасштабной войны. Их сроки продлены с 3 февраля по 4 мая 2026 года.
14 января Верховная Рада продлила действие военного положения и проведение общей мобилизации на 90 дней.
До этого военное положение продолжали:
- с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
- с 25 мая по 23 августа 2022 года;
- с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
- с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
- с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
- с 20 мая по 18 августа 2023 года;
- с 18 августа по 15 ноября 2023 года;
- с 15 ноября по 14 февраля 2024 года;
- 3 14 февраля до 13 мая 2024 года;
- с 13 мая по 11 августа 2024 года;
- с 11 августа по 10 ноября 2024 года;
- с 10 ноября по 7 февраля 2025;
- с 7 февраля по 9 мая;
- с 9 мая по 6 августа.
- 7 августа до 5 ноября ;
- с 5 ноября до 3 февраля.
Ранее Зеленский заявлял, что он не будет после начала возможного перемирия упразднять военное положение и мобилизацию в Украине, а сделает это только после получения гарантий безопасности.
Военное положение - что нужно знать
Во время действия особого правового режима в Украине могут устанавливаться ограничения свободы передвижения как для граждан Украины, так и для иностранцев и лиц без гражданства.
В частности, в период комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в общественных местах без соответствующих пропусков или документов, подтверждающих право на передвижение.
У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии.
Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:
- запрет на массовые мероприятия и забастовки;
- проверку документов у граждан;
- запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
- особое регулирование связи и интернета;
- эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.
В то же время, даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.