В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал законы

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней – до 4 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в карточках законов №14366 и №14367

Таким образом, законы о военном положении и всеобщей мобилизации президент подписал в 18 раз с начала полномасштабной войны. Их сроки продлены с 3 февраля по 4 мая 2026 года.

14 января Верховная Рада продлила действие военного положения и проведение общей мобилизации на 90 дней.

До этого военное положение продолжали:

  • с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
  • с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
  • с 20 мая по 18 августа 2023 года;
  • с 18 августа по 15 ноября 2023 года;
  • с 15 ноября по 14 февраля 2024 года;
  • 3 14 февраля до 13 мая 2024 года;
  • с 13 мая по 11 августа 2024 года;
  • с 11 августа по 10 ноября 2024 года;
  • с 10 ноября по 7 февраля 2025;
  • с   7 февраля по 9 мая;
  • с   9 мая по 6 августа.
  • 7 августа   до 5 ноября ;
  • с   5 ноября до 3 февраля.

Ранее Зеленский заявлял, что он не будет после начала возможного перемирия упразднять   военное положение и мобилизацию   в Украине, а сделает это только после получения гарантий безопасности.

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого правового режима в Украине могут устанавливаться ограничения свободы передвижения как для граждан Украины, так и для иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, в период комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в общественных местах без соответствующих пропусков или документов, подтверждающих право на передвижение.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

  • запрет на массовые мероприятия и забастовки;
  • проверку документов у граждан;
  • запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
  • особое регулирование связи и интернета;
  • эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время, даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные   ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.

Автор:
Светлана Манько