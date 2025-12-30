Мэр Харькова призвал отсрочить повышение тарифов на распределение газа для предприятий и рассказал о рисках

Решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2026 года повысить тариф на распределение газа для предприятий создает дополнительные риски для прифронтовых городов, в частности для Харькова, где это может осложнить прохождение отопительного сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов.

Из-за указанных рисков он обратился к Кабинету министров с требованием совместно с НКРЭКУ пересмотреть подход к тарифной политике, в частности, отсрочить запланированные изменения и обеспечить реальную поддержку предприятий тепловой энергетики в прифронтовых регионах и по всей стране.

"Коммунальные эксперименты во время войны – неуместны. Нам нужны решения для развития, а не дополнительные риски", – отметил Терехов.

По его словам, для теплоснабжающих предприятий рост тарифа означает расходы, которые они не способны компенсировать без системных последствий. Долговая нагрузка таких предприятий уже увеличивается, а после изменения тарифной политики может вырасти еще на сотни миллионов гривен.

При этом, как подчеркнул глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, компенсаций со стороны государства, в частности для Харькова, не поступало в течение нескольких лет.

Он отметил, что в отсутствие компенсаций предприятия вынуждены переводить дополнительные расходы на другие категории потребителей, в частности повышать тарифы для юридических лиц. В такой ситуации дополнительное финансовое давление ляжет на бизнес, который и так работает в условиях войны, роста рисков, падения спроса и сложной логистики.

"Мы не имеем права добивать тех, кто держит экономику и рабочие места", – написал Терехов.

Мэр Харькова добавил, что рост расходов в теплоснабжении также означает дополнительную нагрузку на местные бюджеты и риски для стабильного прохождения зимы для жителей общин. В масштабах страны это может отрицательно сказаться на общей экономической устойчивости.

Delo.ua писало, что 19 декабря НКРЭКУ впервые с 2021 года повысила тарифы операторов газораспределительных сетей на 2026 год для небытовых потребителей. Основной причиной пересмотра тарифов названа необходимость повышения заработных плат работникам газораспределительных сетей и падение объемов потребления газа. В то же время в регуляторе подчеркнули, что для бытовых потребителей (населения) тарифы остаются неизменными.