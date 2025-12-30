Мер Харкова закликав відтермінувати підвищення тарифів на розподіл газу для підприємств і розповів про ризики

Рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 січня 2026 року підвищити тариф на розподіл газу для підприємств створює додаткові ризики для прифронтових міст, зокрема для Харкова, де це може ускладнити проходження опалювального сезону.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Асоціації прифронтових міст і громад, мер Харкова Ігор Терехов.

Через зазначені ризики він звернувся до Кабінету міністрів з вимогою спільно з НКРЕКП переглянути підхід до тарифної політики, зокрема відтермінувати заплановані зміни та забезпечити реальну підтримку підприємств теплової енергетики в прифронтових регіонах і по всій країні.

"Комунальні експерименти під час війни – недоречні. Нам потрібні рішення для розвитку, а не додаткові ризики", – зазначив Терехов.

За його словами, для теплопостачальних підприємств зростання тарифу означає витрати, які вони не здатні компенсувати без системних наслідків. Боргове навантаження таких підприємств уже збільшується, а після змін тарифної політики може зрости ще на сотні мільйонів гривень.

При цьому, як наголосив голова Асоціації прифронтових міст і громад, компенсацій з боку держави, зокрема для Харкова, не надходило протягом кількох років.

Він зазначив, що за відсутності компенсацій підприємства змушені перекладати додаткові витрати на інші категорії споживачів, зокрема підвищувати тарифи для юридичних осіб. У такій ситуації додатковий фінансовий тиск ляже на бізнес, який і без того працює в умовах війни, зростання ризиків, падіння попиту та складної логістики.

"Ми не маємо права добивати тих, хто тримає економіку і робочі місця", – написав Терехов.

Мер Харкова додав, що зростання витрат у теплопостачанні також означає додаткове навантаження на місцеві бюджети та ризики для стабільного проходження зими для мешканців громад. У масштабах країни це може негативно позначитися на загальній економічній стійкості.

Delo.ua писало, що 19 грудня НКРЕКП вперше з 2021 року підвищила тарифи операторів газорозподільних мереж на 2026 рік для непобутових споживачів. Основною причиною перегляду тарифів назвали необхідність підвищення заробітних плат працівникам газорозподільних мереж та падіння обсягів споживання газу. Водночас у регуляторі наголосили, що для побутових споживачів (населення) тарифи залишаються незмінними.