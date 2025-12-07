Мэр Харькова выступил против планируемого повышения тарифов на распределение газа

Повышение тарифов на распределение газа, запланированное Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, нецелесообразно в военное время и может существенно ударить по коммунальным предприятиям и бюджетам общин.

Как пишет Delo.ua , об этом заявил городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и общин (АПГО) Игорь Терехов в эфире радио NV.

По его словам, ассоциация будет обращаться в Кабинет министров с требованием не допустить этих планов НКРЭКУ.

Терехов отметил, что рост тарифов почти вдвое или даже постепенное их повышение создаст значительную финансовую нагрузку именно на коммунальные предприятия, поскольку тариф для населения остается неизменным.

"Это убытки для коммунальных предприятий. Нужно будет брать средства из городского бюджета, чтобы оказывать им финансовую поддержку, а они в свою очередь будут платить за распределение газа вдвое дороже", – подчеркнул он.

Глава АПГО сказал, что такая ситуация коснется всех общин, ведь дополнительная нагрузка фактически переводится на местные бюджеты. Особенно негативно это повлияет именно на прифронтовые регионы, ежедневно преодолевающие вызовы войны. А повышение тарифов усугубит риски для стабильной работы коммунальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность общин и людей, добавил Терехов.

Напомним, 2 декабря НКРЭКУ одобрила проекты постановлений о повышении тарифов на распределение газа на 2026 год. Далее будут приниматься замечания и предложения, после которых будет принято окончательное решение. Если его одобрят, то повышение будет происходить в два этапа – с 1 января и с 1 апреля. В то же время тарифы для населения не меняются.