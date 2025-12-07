Мер Харкова виступив проти запланованого підвищення тарифів на розподіл газу

Підвищення тарифів на розподіл газу, заплановане Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є недоцільним у воєнний час та може суттєво вдарити по комунальних підприємствах та бюджетах громад.

Як пише Delo.ua, про це заявив міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов в ефірі радіо NV.

За його словами, асоціація буде звертатися до Кабінету міністрів з вимогою не допустити цих планів НКРЕКП.

Терехов зазначив, що зростання тарифів майже вдвічі або навіть поступове їхнє підвищення створить значне фінансове навантаження саме на комунальні підприємства, оскільки тариф для населення залишається незмінним.

"Це збитки для комунальних підприємств. Потрібно буде брати кошти з міського бюджету, щоб надавати їм фінансову підтримку, а вони своєю чергою сплачуватимуть за розподіл газу вдвічі дорожче", – наголосив він.

Голова АПМГ сказав, що така ситуація торкнеться усіх громад, адже додаткове навантаження фактично перекладається на місцеві бюджети. Особливо негативно це вплине саме на прифронтові регіони, які щоденно долають виклики війни. А підвищення тарифів посилить ризики для стабільної роботи комунальних підприємств, що забезпечують життєдіяльність громад та людей, додав Терехов.

Нагадаємо, 2 грудня НКРЕКП схвалила проєкти постанов щодо підвищення тарифів на розподіл газу на 2026 рік. Далі будуть прийматися зауваження та пропозиції, після яких буде прийнято кінцеве рішення. Якщо воно буде ухвалене, то підвищення відбуватиметься у два етапи – з 1 січня та з 1 квітня. Водночас тарифи для населення не зміняться.