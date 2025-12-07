Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,25

42,16

EUR

49,33

49,17

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мер Харкова виступив проти запланованого підвищення тарифів на розподіл газу

Ігор Терехов
Ігор Терехов є не тільки мером Харкова, а й головою АПМГ / Асоціація прифронтових міст та громад

Підвищення тарифів на розподіл газу, заплановане Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є недоцільним у воєнний час та може суттєво вдарити по комунальних підприємствах та бюджетах громад. 

Як пише Delo.ua, про це заявив міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов в ефірі радіо NV.

За його словами, асоціація буде звертатися до Кабінету міністрів з вимогою не допустити цих планів НКРЕКП.

Терехов зазначив, що зростання тарифів майже вдвічі або навіть поступове їхнє підвищення створить значне фінансове навантаження саме на комунальні підприємства, оскільки тариф для населення залишається незмінним.

"Це збитки для комунальних підприємств. Потрібно буде брати кошти з міського бюджету, щоб надавати їм фінансову підтримку, а вони своєю чергою сплачуватимуть за розподіл газу вдвічі дорожче", – наголосив він.

Голова АПМГ сказав, що така ситуація торкнеться усіх громад, адже додаткове навантаження фактично перекладається на місцеві бюджети. Особливо негативно це вплине саме на прифронтові регіони, які щоденно долають виклики війни. А підвищення тарифів посилить ризики для стабільної роботи комунальних підприємств, що забезпечують життєдіяльність громад та людей, додав Терехов.

Нагадаємо, 2 грудня НКРЕКП схвалила проєкти постанов щодо підвищення тарифів на розподіл газу на 2026 рік. Далі будуть прийматися зауваження та пропозиції, після яких буде прийнято кінцеве рішення. Якщо воно буде ухвалене, то підвищення відбуватиметься у два етапи – з 1 січня та з 1 квітня. Водночас тарифи для населення не зміняться.