НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,55

43,42

EUR

50,90

50,62

Местные бюджеты получили почти 19 млрд грн трансфертов в марте

В марте 2026 года Министерство финансов Украины обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов в общий фонд местных бюджетов в объеме 18,7 млрд. грн., что составляет 98,9% от предусмотренных государственным бюджетом средств на этот период.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

В частности, базовая дотация была перечислена в полном объеме — 2,6 млрд грн, или 100% от плана. Дополнительные дотации также профинансированы на 100%, их объем составил 2,2 млрд. грн.

В ведомстве отмечают, что на 1 апреля 2026 года остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду составили 117,4 млрд грн.

Это на 22,2 млрд грн больше по сравнению с началом 2026 года.

В Министерстве финансов подчеркивают, что имеющиеся ресурсы позволяют органам местного самоуправления в дальнейшем обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

Добавим, за январь-февраль 2026 в местные бюджеты поступило более 85 млрд гривен налогов, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Татьяна Гойденко