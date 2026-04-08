Місцеві бюджети отримали майже 19 млрд грн трансфертів у березні

У березні 2026 року Міністерство фінансів України забезпечило перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 18,7 млрд грн, що становить 98,9% від передбачених державним бюджетом коштів на цей період.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

Зокрема, базову дотацію було перераховано в повному обсязі — 2,6 млрд грн, або 100% від плану. Додаткові дотації також профінансовано на 100%, їхній обсяг становив 2,2 млрд грн.

У відомстві зазначають, що станом на 1 квітня 2026 року залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами становили 117,4 млрд грн.

Це на 22,2 млрд грн більше порівняно з початком 2026 року.

У Міністерстві фінансів підкреслюють, що наявні ресурси дають змогу органам місцевого самоврядування надалі забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Додамо, за січень–лютий 2026 року до місцевих бюджетів надійшло понад 85 млрд гривень податків, що на 13,9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.