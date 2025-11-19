Meta отстояла приобретение Instagram и WhatsApp: антимонопольный иск отклонен

Материнская компания Facebook, Meta Platforms одержала победу в антимонопольном споре с США: федеральный суд постановил, что у компании нет монополии на рынке социальных сетей и не должно отказываться от приобретенных Instagram и WhatsApp.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Meta отстояла свои ключевые приобретения

Это решение стало первой большой победой техгигантов в борьбе с антимонопольным давлением, которое началось еще во время первого президентского срока Дональда Трампа. В то же время оно стало серьезным ударом для Федеральной торговой комиссии США, параллельно ведущей громкое антимонопольное дело против Amazon. Регулятор потребовал, чтобы Meta была вынуждена реструктуризировать или даже продать Instagram и WhatsApp, утверждая, что компания потратила миллиарды долларов на поглощение молодых конкурентов.

После появления новости акции Meta частично отыграли ранние потери и снизились всего на 0,3%, завершив торги на уровне $599,95.

В Meta заявили, что их сервисы приносят пользу как пользователям, так и бизнесу и являются примером американских инноваций и роста. "Мы стремимся и дальше сотрудничать с администрацией и инвестировать в развитие США", - отметил представитель компании.

В Федеральной торговой комиссии отреагировали резко: "Мы глубоко разочарованы этим решением", - заявил представитель FTC Джо Симонсон, добавив, что агентство "рассматривает все возможные дальнейшие шаги".

Об антимонопольном споре

Facebook приобрел Instagram в 2012 году, а WhatsApp – в 2014-м. Тогда регуляторы не оспаривали эти соглашения, однако в 2020 году Федеральная торговая комиссия США подала иск, обвинив Meta (на тот момент Facebook) в монополизации рынка платформ для обмена контентом между семьей и друзьями.

FTC настаивала, что главными конкурентами Meta были Snapchat от Snap, ориентированная на конфиденциальность соцсети MeWe, а также большие платформы типа X, TikTok, YouTube и Reddit, где пользователи взаимодействуют через контент по интересам.

На судебном слушании в апреле представители агентства ссылались на внутренние письма Facebook, в том числе сообщения Марка Цукерберга в 2008 году с фразой: "Лучше покупать, чем конкурировать". Meta утверждала, что FTC игнорирует мощное давление конкурентов, в частности TikTok, YouTube и Apple iMessage. Компания также защищала стратегию приобретения стартапов с уникальными функциями вместо создания аналогов с нуля.

Федеральный судья Джеймс Боасберг согласился с аргументами Meta, подчеркнув, что рынок соцсетей существенно изменился. По словам судьи, за последние годы пользователи активно переключались между платформами Meta, YouTube и TikTok, что свидетельствует о высокой конкуренции.

Instagram и Facebook в Украине: общая картина

В 2022 году Instagram уверенно опередил Facebook по количеству пользователей в Украине, сохраняя темпы роста, особенно среди младшей аудитории. Facebook остается популярным среди старших пользователей и продолжает быть мощной платформой для коммуникации и бизнеса.

Согласно данным из NapoleonCat, в конце 2024 года Facebook насчитывал 20,57 млн пользователей в Украине, а Instagram – 12,70 млн.

Обе платформы часто интегрированы через связанные аккаунты Instagram и Facebook, что предоставляет общий доступ к статистике и рекламным инструментам.