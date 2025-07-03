В Instagram-stories можно добавлять музыку из Spotify

Instagram добавил возможность слушать песни из Spotify прямо в Stories. Раньше при добавлении трека воспроизведение было недоступным – пользователи видели только ссылку. Теперь аудио проигрывается напрямую в сторону.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на TechCrunch.

Instagram официально объявил: теперь во время распространения песни из Spotify в Stories автоматически добавляется 15-секундный аудиофрагмент. То есть подписчики могут сразу услышать часть трека без выхода из Instagram.

Раньше пользователи искали обходные способы — вручную добавляли музыку через Stories или записывали экран со Spotify. Теперь все стало проще.

Когда пользователь увидит публикацию, Stories или Reels с песней, он сможет нажать на нее, чтобы перейти на страницу трека – там его можно сохранить, просмотреть другие сообщения с этой музыкой, а также воспользоваться новой кнопкой «Добавить» у проигрывателя для быстрого прослушивания фрагмента.

Чтобы эта функция работала, нужно привязать аккаунт Spotify к Instagram. Понравившиеся песни будут автоматически попадать в плейлист «Предпочтенные песни» и во вкладку «Ваша библиотека» в Spotify.

Новая функция доступна как пользователям iOS, так и Android. Подобную интеграцию уже давно имеет TikTok, причем с несколькими музыкальными сервисами. Планирует ли Instagram расширять список партнеров — пока не сообщают, но это выглядело бы логичным шагом.

Функция постепенно запускается по всему миру, так что она может появиться не сразу у всех. В Украине часть пользователей уже получила доступ – проверить можно прямо сейчас в своих Stories.

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