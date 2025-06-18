Основатель Spotify вложил 600 млн евро в стартап, поставляющий дроны ВСУ

Инвестиционная компания Prima Materia, принадлежащая основателю сервиса для прослушивания музыки Spotify Даниелю Эку, вложила 600 млн евро в немецкую оборонно-технологическую компанию Helsing, разрабатывающую дроны на базе искусственного интеллекта и снабжающую их Украиной.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что рыночная стоимость Helsing оценивается примерно в 12 млрд евро. Компания является одним из самых ценных стартапов Европы и входит в пятерку самых ценных частных технологических компаний.

Соглашение состоялось на фоне расширения деятельности Helsing от разработки программного обеспечения для ИИ до производства собственных дронов, самолетов и подлодок.

Издание подчеркивает, что война в Украине заставила переосмыслить технологии боевых действий, а напряженная геополитическая ситуация побуждает страны всего мира увеличивать военные расходы.

Prima Materia, инвестиционная компания, основанная Эком и одним из первых инвесторов Spotify Шакилом Ханом в 2020 году, сделала первые значительные инвестиции в Helsing в 2021 году.

Почему инвестируют

Как рассказал Эк, сейчас Prima Materia "удваивает усилия" и увеличивает вложения в Helsing до 1,37 млрд евро.

"Мир проходит испытание в большем количестве способов, чем когда-либо прежде. Это ускорило сроки финансирования Helsing", — отметил Эк, акцентируя на том, что на войне между Россией и Украиной дроны и другие системы на базе искусственного интеллекта впервые были применены в больших масштабах.

По его мнению, существует огромное осознание того, что на самом деле именно искусственный интеллект, массовость и автономность сейчас движется на новом поле боя.

"Мы не можем недооценить последствия этого для конфликта в Украине или какого-либо конфликта в будущем", — пояснил Эк.

Helsing продала Украине тысячи ударных дронов, произведенных на своем заводе в южной Германии. Она также заключила контракты с Великобританией, Германией и Швецией.

Недавно компания успешно завершила испытательные полеты своей автономной системы воздушного боя, которая пилотировала истребитель Saab, и представила планы по созданию флота беспилотных подлодок.

"Сейчас мы находимся на переломном этапе, когда мы переходим от статуса компании-разработчика программного обеспечения к компании, специализирующейся на программном и аппаратном обеспечении ИИ, охватывающей все сферы", — отметил Эк.

Первоначальные инвестиции Эка в Helsing вызвали негативную реакцию против музыкального сервиса Spotify, соучредителем которого в 2006 году он стал и руководит как главный исполнительный директор. Однако он подчеркнул, что не волнуется по поводу потенциального очередного бойкота.

"Я уверен, что люди будут критиковать это и это нормально. Лично меня это не волнует. Я больше сосредотачиваюсь на том, что считаю правильным, и я на 100% убежден, что это правильно для Европы", — добавил предприниматель.

Планы Helsing в Украине.

Сотрудничество между Украиной и Helsing началось 24 февраля 2024 года, когда Минстратегпром подписал меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности и обороны. Основная цель – усиление украинских оборонных технологий, в частности, интеграция ИИ в боевые беспилотники и другие системы.

Компания Helsing, основанная в Германии, приступила к разработке программного обеспечения для беспилотников и других элементов военной техники, включая реактивные самолеты Eurofighter.

В конце прошлого года Helsing объявила о создании ударных беспилотников. В настоящее время стартап сейчас создает ударные дроны для Европы.

Helsing планирует расширять сотрудничество с украинскими defence tech-компаниями и масштабировать производство оборонных технологий.