Засновник Spotify вклав 600 млн євро у стартап, який постачає дрони ЗСУ

Інвестиційна компанія Prima Materia, що належить засновнику сервісу для прослуховування музики Spotify Даніелю Еку, вклала 600 млн євро в німецьку оборонно-технологічну компанію Helsing, що розробляє дрони на базі штучного інтелекту та постачає їх Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що ринкова вартість Helsing оцінюється приблизно у 12 млрд євро. Компанія є одним з найцінніших стартапів Європи та входить до п'ятірки найцінніших приватних технологічних компаній.

Угода відбулася на тлі розширення діяльності Helsing від розробки програмного забезпечення для ШІ до виробництва власних дронів, літаків та підводних човнів.

Видання підкреслює, що війна в Україні змусила переосмислити технології бойових дій, а надзвичайно напружена геополітична ситуація спонукає країни всього світу збільшувати військові витрати.

Prima Materia, інвестиційна компанія, заснована Еком та одним із перших інвесторів Spotify Шакілом Ханом у 2020 році, зробила перші значні інвестиції в Helsing у 2021 році.

Чому інвестують

Як розповів Ек, зараз Prima Materia "подвоює зусилля" і збільшує вкладення у Helsing до 1,37 млрд євро.

"Світ проходить випробування у більшій кількості способів, ніж будь-коли раніше. Це пришвидшило терміни фінансування Helsing", - зауважив Ек, акцентуючи на тому, що на війні між Росією та Україною дрони та інші системи на базі штучного інтелекту вперше були застосовані у великих масштабах.

На його думку, існує величезне усвідомлення того, що насправді саме штучний інтелект, масовість та автономність зараз є рушієм на новому полі бою.

"Ми не можемо недооцінити наслідки цього для конфлікту в Україні чи будь-якого конфлікту в майбутньому", - пояснив Ек.

Helsing продала Україні тисячі ударних дронів, вироблених на своєму заводі в південній Німеччині. Вона також уклала контракти з Великою Британією, Німеччиною та Швецією.

Нещодавно компанія успішно завершила випробувальні польоти своєї автономної системи повітряного бою, яка пілотувала винищувач Saab, та представила плани щодо створення флоту безпілотних підводних човнів.

"Зараз ми перебуваємо на переломному етапі, коли ми переходимо від статусу компанії-розробника програмного забезпечення до компанії, яка спеціалізується на програмному та апаратному забезпеченні ШІ, що охоплює всі сфери", - зауважив Ек.

Початкові інвестиції Ека в Helsing викликали негативну реакцію проти музичного сервісу Spotify, співзасновником якого у 2006 році він став і яким керує як головний виконавчий директор. Проте він наголосив, що не хвилюється щодо потенційного чергового бойкоту.

"Я впевнений, що люди критикуватимуть це, і це нормально. Особисто мене це не хвилює. Я більше зосереджуюся на тому, що вважаю правильним, і я на 100% переконаний, що це правильно для Європи", - додав підприємець.

Плани Helsing в Україні

Співпраця між Україною та Helsing розпочалася 24 лютого 2024 року, коли Мінстратегпром підписав із компанією меморандум про взаєморозуміння у сфері безпеки й оборони. Основна мета – посилення українських оборонних технологій, зокрема інтеграція ШІ у бойові безпілотники та інші системи.

Компанія Helsing, заснована в Німеччині, розпочала розробку програмного забезпечення для безпілотників та інших елементів військової техніки, включаючи реактивні літаки Eurofighter.

Наприкінці минулого року Helsing оголосила про створення власних ударних безпілотників. Наразі стартап зараз створює ударні дрони для Європи.

Helsing планує розширювати співпрацю з українськими defence tech-компаніями та масштабувати виробництво оборонних технологій.