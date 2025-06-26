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Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в Facebook: как уберечься

Facebook
Мошенники взламывают страницы в Facebook, выманивая у пользователей их данные для входа.

Госспецсвязи предупредило о мошенниках, которые под видом службы поддержки Facebook выманивают у пользователей данные и взламывают аккаунты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

Как работает схема?

По данным ведомства, мошенники посылают письма в адреса электронной почты от имени службы поддержки Facebook. В них сообщают о нарушении условий использования и угрозе блокировки аккаунта. Чтобы избежать блокировки, пользователю предлагают перейти по ссылке и пройти проверку.

При этом ссылка направляет на мошеннический сайт, похожий на официальный.

Затем эти данные мошенники используют для похищения аккаунта и последующего использования профиля в мошеннических схемах.

Фото 2 — Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в Facebook: как уберечься

Как уберечься?

В Госспецсвязи советуют украинцам не вводить логины и пароли от аккаунтов на незнакомых, подозрительных сайтах.

Кроме того, пользователям следует обращать внимание на адрес, протокол сайта.

В ведомстве отмечают, что подлинные электронные письма от Meta (Instagram, Facebook) по безопасности аккаунта и входу в него, отправленные за последние 14 дней, можно найти в настройках профиля в разделе "Пароль и безопасность".

Заметим, Meta запускает новую систему а вторизации для мобильных приложений Facebook и Messenger, а именно ключи доступа (passkeys), позволяющие входить в аккаунт без пароля.

Автор:
Светлана Манько