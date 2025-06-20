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Meta обновляет вход в Facebook и Messenger: пароли заменят биометрия и PIN-код

Facebook, Messenger, PIN-код
Такой способ аутентификации не только более удобен, но и более безопасен. Фото: Getty Images

Meta запускает новую систему авторизации для мобильных приложений Facebook и Messenger, а именно ключи доступа (passkeys), позволяющие входить в аккаунт без пароля. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальный блог Meta.

Вход в Facebook и Messenger теперь можно будет осуществлять с помощью Face ID, отпечатка пальца или PIN-кода — с полным контролем на стороне пользователя. Новая функция уже внедряется на Android и iOS, а в скором времени появится и в Messenger. Один ключ доступа будет работать для обоих приложений. Технология призвана сделать вход более быстрым и безопасным, особенно на фоне роста количества фишинг-атак и угона паролей.

Это означает, что вместо традиционного пароля пользователи могут использовать отпечаток пальца, скан лица или PIN-код. Такой способ аутентификации не только более удобен, но и более безопасен — его гораздо сложнее сломать или перехватить.

Meta отмечает, что passkeys имеют существенные преимущества над обычными паролями: они не хранятся на сервере, не подвергаются атакам фишинга и работают на основе локальной защиты устройства. В то же время, уровень безопасности зависит от выбранного способа авторизации — например, PIN-код менее надежен, чем биометрические данные.

Напомним, Meta инвестирует 14,3 млрд долларов в стартап искусственного интеллекта Scale AI.

Автор:
Алик Сахно