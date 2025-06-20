Meta оновлює вхід у Facebook і Messenger: паролі замінять біометрія та PIN-код

Meta запускає нову систему авторизації для мобільних застосунків Facebook і Messenger, а саме ключі доступу (passkeys), які дозволяють входити в акаунт без пароля. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційний блог Meta .

Вхід до Facebook та Messenger відтепер можна буде здійснювати за допомогою Face ID, відбитка пальця або PIN-коду — з повним контролем на боці користувача. Нова функція вже впроваджується на Android та iOS, а незабаром з’явиться і в Messenger. Один ключ доступу працюватиме для обох застосунків. Технологія покликана зробити вхід швидшим і безпечнішим, особливо на тлі зростання кількості фішинг-атак і викрадення паролів.

Це означає, що замість традиційного пароля користувачі зможуть використовувати відбиток пальця, скан обличчя або PIN-код. Такий спосіб аутентифікації не лише зручніший, а й значно безпечніший — його набагато складніше зламати чи перехопити.

Meta наголошує, що passkeys мають суттєві переваги над звичайними паролями: вони не зберігаються на сервері, не піддаються фішинговим атакам і працюють на основі локального захисту пристрою. Водночас рівень безпеки залежить від обраного способу авторизації — наприклад, PIN-код менш надійний, ніж біометричні дані.

Нагадаємо, Meta інвестує 14,3 млрд доларів у стартап штучного інтелекту Scale AI.