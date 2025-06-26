Українців попередили про нову шахрайську схему у Facebook: як вберегтися

Держспецзв’язку попередило про шахраїв, які під виглядом служби підтримки Facebook виманюють у користувачів дані та зламують акаунти.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

Як працює схема?

За даними відомства, шахраї надсилають листи на адреси електронної пошти від імені служби підтримки Facebook. У них повідомляють про порушення умов використання та загрозу блокування акаунту. Щоб нібито уникнути блокування, користувачеві пропонують перейти за посиланням та пройти перевірку.

При цьому посилання спрямовує на шахрайський сайт, схожий на офіційний. Тут користувачу пропонують ввести облікові дані: адресу e-mail чи номер телефону, пароль, код двофакторної автентифікації.

Потім ці дані шахраї використовують для викрадення акаунту і подальшого використання профілю в шахрайських схемах.

Як вберегтися?

У Держспецзв’язку радять українцям не вводити логінів і паролів від акаунтів на незнайомих, підозрілих сайтах.

Крім того, користувачам варто звертати увагу на адресу, протокол сайту.

У відомстві зауважують, що справжні електронні листи від Meta (Instagram, Facebook) щодо безпеки акаунту і входу до нього, надіслані протягом останніх 14 днів, можна знайти в налаштуваннях профілю в розділі "Пароль і безпека".

Зауважимо, Meta запускає нову систему авторизації для мобільних застосунків Facebook і Messenger, а саме ключі доступу (passkeys), які дозволяють входити в акаунт без пароля.