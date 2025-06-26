Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,66

--0,13

EUR

48,32

--0,18

Готівковий курс:

USD

41,65

41,56

EUR

48,74

48,55

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українців попередили про нову шахрайську схему у Facebook: як вберегтися

Facebook
Шахраї зламують сторінки у Facebook, виманюючи в користувачів їхні дані для входу.

Держспецзв’язку попередило про шахраїв, які під виглядом служби підтримки Facebook виманюють у користувачів дані та зламують акаунти. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

Як працює схема?

За даними відомства, шахраї надсилають листи на адреси електронної пошти від імені служби підтримки Facebook. У них повідомляють про порушення умов використання та загрозу блокування акаунту. Щоб нібито уникнути блокування, користувачеві пропонують перейти за посиланням та пройти перевірку.

При цьому посилання спрямовує на шахрайський сайт, схожий на офіційний. Тут користувачу пропонують ввести облікові дані: адресу e-mail чи номер телефону, пароль, код двофакторної автентифікації.

Потім ці дані шахраї використовують для викрадення акаунту і подальшого використання профілю в шахрайських схемах.

Фото 2 — Українців попередили про нову шахрайську схему у Facebook: як вберегтися

Як вберегтися?

У Держспецзв’язку радять українцям не вводити логінів і паролів від акаунтів на незнайомих, підозрілих сайтах.

Крім того, користувачам варто звертати увагу на адресу, протокол сайту.

У відомстві зауважують, що справжні електронні листи від Meta (Instagram, Facebook) щодо безпеки акаунту і входу до нього, надіслані протягом останніх 14 днів, можна знайти в налаштуваннях профілю в розділі "Пароль і безпека".

Зауважимо, Meta запускає нову систему авторизації для мобільних застосунків Facebook і Messenger, а саме ключі доступу (passkeys), які дозволяють входити в акаунт без пароля. 

Автор:
Світлана Манько