В Instagram-stories можна додавати музику із Spotify

Instagram додав можливість слухати пісні зі Spotify просто у Stories. Раніше при додаванні треку відтворення було недоступним — користувачі бачили лише посилання. Тепер аудіо програється напряму у сторіс.

Про це пише Delo.ua з посиланням на TechCrunch.

Instagram офіційно оголосив: тепер під час поширення пісні зі Spotify в Stories автоматично додається 15-секундний аудіофрагмент. Тобто підписники можуть одразу почути частину треку без виходу з Instagram.

Раніше користувачі шукали обхідні способи — вручну додавали музику через Stories чи записували екран зі Spotify. Тепер усе стало простіше. Нова інтеграція дає Spotify перевагу над конкурентами, зокрема YouTube Music, який запустив аналогічну функцію ще у 2022-му, але багато користувачів досі скаржаться на «німі» треки навіть у 2025 році.

Коли користувач побачить публікацію, Stories або Reels із піснею, він зможе натиснути на неї, щоб перейти на сторінку треку — там його можна зберегти, переглянути інші дописи з цією музикою, а також скористатися новою кнопкою «Додати» біля плеєра для швидкого прослуховування фрагмента.

Щоб ця функція працювала, потрібно прив’язати акаунт Spotify до Instagram. Пісні, які сподобались, автоматично потраплятимуть у плейлист «Уподобані пісні» та у вкладку «Ваша бібліотека» у Spotify.

Нова функція доступна як для користувачів iOS, так і Android. Подібну інтеграцію вже давно має TikTok, причому з кількома музичними сервісами. Чи планує Instagram розширювати перелік партнерів — поки не повідомляють, але це виглядало б логічним кроком.

Функція поступово запускається по всьому світу, тож вона може з’явитися не відразу у всіх. В Україні частина користувачів уже отримала доступ — перевірити можна прямо зараз у своїх Stories.

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