Meta відстояла придбання Instagram і WhatsApp: антимонопольний позов відхилено

Материнська компанія Facebook, Meta Platforms отримала перемогу в антимонопольній суперечці зі США: федеральний суд постановив, що компанія не має монополії на ринку соціальних мереж і не повинна відмовлятися від придбаних Instagram і WhatsApp.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Meta відстояла свої ключові придбання

Це рішення стало першою великою перемогою техгігантів у боротьбі з антимонопольним тиском, який почався ще під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Водночас воно стало серйозним ударом для Федеральної торгової комісії США, що паралельно веде гучну антимонопольну справу проти Amazon. Регулятор вимагав, аби Meta була змушена реструктуризувати або навіть продати Instagram та WhatsApp, стверджуючи, що компанія витратила мільярди доларів на поглинання молодих конкурентів.

Після появи новини акції Meta частково відіграли ранні втрати й знизилися лише на 0,3%, завершивши торги на рівні $599,95.

У Meta заявили, що їхні сервіси приносять користь як користувачам, так і бізнесу та є прикладом американських інновацій і зростання. "Ми прагнемо й надалі співпрацювати з адміністрацією та інвестувати в розвиток США", - зазначив речник компанії.

У Федеральній торговій комісії відреагували різко: "Ми глибоко розчаровані цим рішенням", — заявив представник FTC Джо Сімонсон, додавши, що агентство "розглядає всі можливі подальші кроки".

Про антимонопольну суперечку

Facebook придбав Instagram у 2012 році, а WhatsApp — у 2014-му. Тоді регулятори не оскаржували ці угоди, однак у 2020 році Федеральна торгова комісія США подала позов, звинувативши Meta (на той момент Facebook) у монополізації ринку платформ для обміну контентом між родиною та друзями.

FTC наполягала, що головними конкурентами Meta були Snapchat від Snap, орієнтована на конфіденційність соцмережа MeWe, а також великі платформи на кшталт X, TikTok, YouTube та Reddit, де користувачі взаємодіють через контент за інтересами.

На судовому слуханні у квітні представники агентства посилалися на внутрішні листи Facebook, зокрема повідомлення Марка Цукерберга 2008 року з фразою: "Краще купувати, ніж конкурувати". Meta ж стверджувала, що FTC ігнорує потужний тиск конкурентів, зокрема TikTok, YouTube та Apple iMessage. Компанія також захищала стратегію придбання стартапів із унікальними функціями замість створення аналогів з нуля.

Федеральний суддя Джеймс Боасберг погодився з аргументами Meta, наголосивши, що ринок соцмереж суттєво змінився. За словами судді, за останні роки користувачі активно перемикалися між платформами Meta, YouTube та TikTok — що свідчить про високу конкуренцію.

Instagram і Facebook в Україні: загальна картина

У 2022 році Instagram упевнено випередив Facebook за кількістю користувачів в Україні, зберігаючи темпи зростання, особливо серед молодшої аудиторії. Facebook, натомість, залишається популярним серед старших користувачів і продовжує бути потужною платформою для комунікації та бізнесу.

Згідно з даними з NapoleonCat, наприкінці 2024 року Facebook налічував 20,57 млн користувачів в Україні, а Instagram - 12,70 млн.

Обидві платформи часто інтегровані через пов’язані акаунти Instagram і Facebook, що надає спільний доступ до статистики та рекламних інструментів.