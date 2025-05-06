"Метинвест" начал производство защитных экранов для советских бронетранспортеров

Компания "Метинвест" приступила к серийному производству защитных экранов для многоцелевых бронетранспортеров МТ-ЛБ. Эти советские гусеничные машины, активно применяемые на фронте, получили дополнительную защиту от атак FPV-дронов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

МТ-ЛБ используются в армии в качестве платформ для перевозки личного состава, вооружения или эвакуации. Однако легкая броня машин делала их уязвимыми к современному оружию, в частности дронов-камикадзе.

Чтобы избежать этого, "Метинвест" производит стальные решетки, которые устанавливают на корпус техники, чтобы перехватить взрывную волну до момента контакта с основной броней.

На сегодня уже одиннадцать машин с новыми экранами вернулись на передовую. Две из них переданы 110-й отдельной бригаде терробороны, где используются в качестве эвакуационной техники.

Защитные экраны создаются инженерами компании совместно с экипажами, которые непосредственно работают на этой технике.

"МТ-ЛБ – это не новая техника, но сегодня она снова работает на передовой. Наша задача – сделать ее более защищенной. Защитные экраны, которые мы разработали, – это не универсальная "броня от всего", но это шанс. Шанс выжить после прилета дрона, шанс эвакуировать экипаж, шанс довезти боекомплект. В этой войне каждый шанс весит жизнь", - отметил операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

До этого "Стальной Фронт" уже производил защитные экраны для техники типа Abrams, Bradley, Roshel и Козак. Теперь в фокусе — модернизация МТ-ЛБ, которые, несмотря на свой возраст, остаются на службе и играют немаловажную роль в поле боя.

Добавим, что за время войны "Метинвест" направил на нужды ВСУ 4,4 млрд. гривен.