"Метінвест" почав виробництво захисних екранів для радянських бронетранспортерів

Компанія "Метінвест" розпочала серійне виробництво захисних екранів для багатоцільових бронетранспортерів МТ-ЛБ. Ці радянські гусеничні машини, які активно застосовуються на фронті, отримали додатковий захист від атак FPV-дронів.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

МТ-ЛБ використовуються в армії як платформи для перевезення особового складу, озброєння чи евакуації. Проте легка броня машин робила їх вразливими до сучасної зброї, зокрема дронів-камікадзе.

Щоб уникнути цього, "Метінвест" виготовляє сталеві решітки, які встановлюють на корпус техніки, щоб перехопити вибухову хвилю до моменту контакту з основною бронею.

Станом на зараз вже одинадцять машин із новими екранами повернулися на передову. Дві з них передані 110-й окремій бригаді тероборони, де використовуються як евакуаційна техніка.

Захисні екрани створюються інженерами компанії спільно з екіпажами, які безпосередньо працюють на цій техніці. Конструкції легкі, не погіршують огляд і не обмежують прохідність машини, що особливо важливо в польових умовах.

"МТ-ЛБ – це не нова техніка, але сьогодні вона знову працює на передовій. Наша задача – зробити її більш захищеною. Захисні екрани, які ми розробили, – це не універсальна "броня від усього", але це шанс. Шанс вижити після прильоту дрона, шанс евакуювати екіпаж, шанс довезти боєкомплект. У цій війні кожен шанс важить життя", — зазначив операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

До цього "Сталевий Фронт" вже виготовляв захисні екрани для техніки типу Abrams, Bradley, Roshel та Козак. Тепер у фокусі — модернізація МТ-ЛБ, які, попри свій вік, залишаються на службі й відіграють важливу роль на полі бою.

Додамо, що за час війни" Метінвест" спрямував на потреби ЗСУ 4,4 млрд гривень.